整頓補教不停 中國規範非學科校外培訓經營

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（中央社台北29日電）中國在去年7月公布「雙減」政策，整頓義務教育階段的校外學科補習後，今天再針對中小學生的非學科類補習提出要求，包括一次收費不得超過人民幣5000元，下課時間不得晚於晚間9時。

中國教育部網站29日發布稱，一年多來，學科類培訓治理取得階段性進展。為加快解決非學科類培訓出現的問題，教育部等13部門印發「關於規範面向中小學生的非學科類校外培訓的意見」。

「意見」說，各省（區、市）要區分體育、文化藝術、科技等類別培訓機構，明確相應主管部門。從業人員必須具備體育、文化藝術、科技等相應類別的職業（專業）能力資格。

根據規範，非學科類培訓不得開設學科類培訓相關內容，時間不能和中小學教學時間衝突。線下培訓結束時間不得晚於晚間8時30分，線上不得晚於晚間9時。

為預防「退費難」、「捲錢跑路」等情況，「意見」要求培訓機構收費實行指定銀行、專用帳戶、專款管理，不得使用「培訓貸」方式繳納培訓費用。培訓機構不得一次收取或以充值、次卡等形式變相收取時間跨度超過3個月或60課時的費用，且不得超過人民幣5000元（約新台幣2.2萬元）。非學科類培訓機構要堅持公益屬性。

中國教育部校外教育培訓監管司負責人就這份「意見」回答記者提問。

他提到這份文件公布的背景，是學科類培訓機構被壓減的同時，非學科類培訓機構問題凸顯，一些機構資格欠缺、品質難以保證；一些機構過度營銷、搶占市場，無端製造焦慮；一些機構過於牟利、趁機抬價，擾亂了行業發展秩序；這些情況侵害了學生和家長合法權益，對此，「人民群眾意見很大」。

他說，在堅決鞏固學科類培訓治理成果的同時，必須注重同步規範非學科類培訓，及時回應社會關切和期待。

至於治理目標，這名負責人表示，力爭到2023年6月底，各地非學科類培訓政策制度體系基本建立，常態化監管機制基本健全；到2024年，「雙減」3年任務交帳時，非學科類培訓治理成效顯著，家庭支出負擔有效減輕，人民對教育的滿意度明顯提升等。

陸媒經濟日報3月時報導指出，非學科類校外培訓機構主要集中在藝術和體育兩大領域，主要原因還是「可以給孩子升學帶來加分」。學科類補教業遭整頓後不少機構關門，留下的市場空白則成為非學科類培訓機構爭搶的陣地。

報導並指出，部分這類補教業者借寒暑假之機肆意漲價、過度營銷、製造焦慮。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111229