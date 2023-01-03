催淚共鳴遭狂刪 網易2022回顧被改頭換面續流傳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京3日電）中國入口網站網易日前冒官方之大不諱，在2022年度新聞盤點中列出多項敏感事件影像，遭官方大舉刪除，更傳出網易相關主管遭到處分。但仍有人整理出文字版躲避審查，繼續流傳。

網易這一新聞盤點儘管遭到官方大舉刪除，但不少中國網友連日來仍然以各種方式接力在網路上流傳，讓官方刪不勝刪。不少網友在官方這番大動作下選擇直接下載，或是乾脆翻牆到海外的YouTube、推特（Twitter）或臉書（Facebook）上觀看。

這一新聞盤點是在2022年12月29日發表，內容主要包括上海4、5月因封城期間發生的民眾無奈求助，以及徐州鐵鏈女、唐山打人案等社會事件與一些基層民眾在艱難中的溫暖片段。但同一天，中共官媒新華社卻發表了充滿「正能量」的2022年度10大新聞，反差十分明顯，引起不少不滿現狀的中國民眾強烈嘲笑及怒罵。

幾天來，中國民眾以各種方式轉傳，最新一種轉傳方式則是將這則長約6分16秒的新聞盤點影片內容，改以文字敘述搭配截圖方式繼續傳播，並挾帶著原汁原味的影片，標題仍採用「網易新聞2022年度新聞盤點：致敬每一個扛住了生活的平凡人」，但編排上略作更動，藉此躲避網管的審查。

另一方面，網易發表這一新聞盤點短片後，公司及相關人員及主管的命運受到外界強烈關注。日前網路盛傳，指這一短片引發中國相關單位震怒，事後網易內部處理結果，網易新聞總編輯「取消年終」，團隊負責人則「連降三級」。

有網不友對此表示，如果只有這樣的處分，那和預想中比起來「還算輕的」，至少沒被帶走。但許多網友仍認為，發表這樣的新聞盤點有什麼錯？在大小官媒充滿「正能量」的新聞回顧中，只有網易這篇看了讓人動感情甚至流淚，「才是中國人真正渡過的2022年」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

網易這則新聞短片，以上海封城期間一位老先生因為妻子染疫要被拉去方艙，在微信群中向鄰居道歉為序幕；接著就是一位上海媽媽因為小孩發燒，挨家挨戶敲門哀求施捨退燒藥；固定化療的上海女士為了試圖通過管制哨，不得不掀起帽子露出已掉髮的光頭。

此外還有西安一位年輕人封控期間因饑餓出門買饅頭，遭防疫人員群毆；七旬獨居長者封控期間不會用手機買菜，崩潰大哭；因封控無法回家的貨車司機，得知母親病危跪地哭訴；還有知名的徐州鐵鏈女、唐山打人案、東方航空筆直墜落、長沙樓房倒塌、烏魯木齊大火等畫面，以及生計艱難的基層民眾受到其他人幫助或家人互助的溫馨畫面。（編輯：唐佩君）1120103