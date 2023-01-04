列港澳居民不得從事活動？陸委會：未新增禁止規定

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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）BBC中文網報導，移民署昨在其網放上一則港澳居民不得在台從事活動的列表，當中包含不得接受媒體邀請與參與遊行，引發爭議。陸委會今強調，沒有新增的禁止或限制規定。

這則公告昨天已在移民署的網站上下架，陸委會昨天與今天均做出了回應。

陸委會表示，「經瞭解，本案係屬誤植」。港澳居民若來台短期停留，相關活動應與許可目的相符，並應遵守中華民國既有法律規範；政府並未提出任何新增的禁止或限制規定。

陸委會也指，港澳居民來台，須遵守台灣法律規範。據了解，內政部移民署已移除該公告頁面，至未來有無臚列不得從事非法活動，以供港澳居民參考，尚在討論中。

據了解，這一份「港澳居民不得從事活動一覽表」是放在移民署網站上香港澳門居民「停留」在台的部分，亦即是規範港澳居民短暫停留，如探親、旅遊等不可從事的活動。

其中除了包含不得進入軍事國防基地，不得進入國家實驗室、生物科技、研發等重要單位等，最有爭議的是不得參加政治性質的活動，如遊行、抗爭、演說、發放傳單，以及不得接受媒體邀請，上電視與廣播節目發表意見，如CALL IN節目。

不過，儘管這份文件已下架，還是引起了對於在台港人言論與集會自由是否受到影響的爭議。

不願具名的移民顧問接受中央社訪問時指出，這份文件規範對於港澳人士不得接受媒體邀約與參與遊行，是以前沒有看過的。儘管這份文件是放在「停留」簽證的那欄中，但是文件寫「港澳居民」，質疑真的要運用起來，持居留證件的港人是否也會受到影響。

他表示，看到文件的第一個反應是訝異與嚇到，認為這已經超過界線，涉及「違反人權」。

台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，從兩公約（即「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」）的角度來看，不只是香港人，在台灣境內的每個人，他們的公民權、政治權利應該要平等享有並受到保障，不應該因為他們的身分而有所不同。

施逸翔認為，移民署應要講清楚，為甚麼忽然放上這個規定又忽然下架，當中內容也有爭議，非常大的問題是限制言論自由。

國立政治大學公共行政學系教授蘇偉業則表示，這與政府的國安政策有關，因為當中臚列的不得從事的活動中，許多與政治活動相關。政府不應該直接以身分或單一標準「一刀切」，因為這將影響到在台港澳人士的言論與集會自由。

從香港移居台灣的銅鑼灣書店老闆林榮基則表示，文件已在移民署網站上下架，認為文件會再做修訂，也希望政府說清楚當中的內容，不然難以做評斷。（編輯：張淑伶）1120104