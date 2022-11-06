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林榮基申請在台定居：捍衛台灣民主自由 即使打仗我也不會走

2022/11/6 14:34（11/6 14:51 更新）
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流亡台灣並重新開設銅鑼灣書店的林榮基（前）上週申請在台定居。（中央社檔案照片）
流亡台灣並重新開設銅鑼灣書店的林榮基（前）上週申請在台定居。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳沛冰、邱祖胤台北6日電）流亡台灣並重新開設銅鑼灣書店的林榮基，上週申請在台定居。他坦言自己被中國大陸通緝，無法回港，香港已被中國大陸全面管制，他未來更要捍衛台灣民主自由，即使打仗也不會走。

2015年，香港銅鑼灣書店店長林榮基與書店其他股東及店員相繼失蹤，事件引起國際關注，直至2016年廣東省公安廳證實林榮基等人被捕，其後指林榮基等人可交保候審，林榮基才返回香港。

中國大陸當局後續指林榮基賣書到中國觸犯「非法經營罪」並通緝。2019年香港政府計劃修訂「逃犯條例」，林榮基擔心修例後會被送往中國大陸受審，同年4月流亡台灣。

林榮基今天接受中央社電訪時表示，他上週以「文化藝術」領域專業人才方式，正式向台灣申請定居，預計明年才有結果。過去3年他以觀光及工作簽證留台，簽證需續期，若可以在台灣定居，便可真正安頓下來。

林榮基說，自己無法回香港，而且香港已失去民主自由，在「港區國安法」下不可能發表異見，在兩岸三地中，現在台灣成為民主自由最後一個堡壘。

林榮基說，近來越來越多外媒到台灣採訪，他本人甚至接獲西班牙及義大利媒體邀約訪問，相信與香港失去言論自由有關。

自從在台灣生活後，林榮基參與不同集會遊行。他說，「有些東西不是垂手可得」，必須珍惜，自己決定留在台灣生活，也有責任捍衛台灣的民主自由，「香港人去到哪裡，都應該保護當地，維護當地自由民主」。

林榮基認為，中國大陸的意識形態一向是要統一，這個觀念是無法改變，中共總書記習近平在中共20大後取得第3個任期，習近平的皇朝正式開始，且要超越以前的中共領導人。而習近平已69歲，未必會等十年八載，有可能未來數年內啟動統一台灣的行動，「所以保護台灣是迫切性問題」。

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對於如果中國大陸真的武力攻台，林榮基說，他也不會走，「大家一起拚過」，俄烏戰爭是一個借鑑，「反抗是有用的」。

林榮基表示，台灣雖然擁有出版及言論自由，但仍有許多人對身分認同有疑慮，「美國脫離英國而獨立，請問有美國人認同自己是英國人嗎？同樣問題你問台灣人，有沒有人認同自己是中國人？很多。這就是台灣的問題。」希望台灣人多讀書，多了解自身問題，團結起來對抗外來壓力。（編輯：張雅淨）1111106

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