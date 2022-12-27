邱太三：盼台灣成港人最愛移居地 會持續檢視規定

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陸委會主委邱太三27日出席「港覺好台－走向秘境的路」IG圖文競賽頒獎典禮時表示，目前持續檢視相關法律與規定，盼台灣能成為香港朋友最喜歡與方便的移居地。中央社記者吳柏緯攝 111年12月27日

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（中央社記者吳柏緯台北27日電）陸委會主委邱太三表示，因文化語言相近，加上情勢變化，近年來台居留與定居港人持續增加，目前持續檢視相關法律與規定，盼台灣能成為香港朋友最喜歡與方便的移居地。

今天下午，台港經濟文化合作策進會舉辦「港覺好台－走向秘境的路」IG圖文競賽頒獎典禮，邱太三出席致詞時作上述表示。

邱太三致詞時表示，因為語言、文化及地理位置與香港親近，台灣一直是香港朋友就學和移居的選項。近年香港情勢急遽變化，移居來台的人數持續增加，顯示台灣不僅是港人嚮往流連的秘境，更成為許多香港朋友心中的桃花源。

他提到，港人來台後可能仍會遇到各種不適應的情形，為此，陸委會與台港經濟文化合作策進會在今年協力舉辦超過100場協助港人適應台灣生活的活動，盼能協助港人在台灣安心生活，並強化台港雙方的理解互動。

邱太三在致詞時也提到目前正在執行的港人來台專案，例如國家發展委員會就有針對香港年輕人才來台的機制。

他強調，政府持續檢視相關法律與規定，盼台灣能成為香港朋友最喜歡與方便的移居地。

本屆「港覺好台－走向秘境的路」IG圖文競賽共有共計超過200件作品投稿參與徵選，並有30件作品入圍，最後由攝影師倪育堂的作品「走吧」獲得首獎。（編輯：張淑伶）1111227