更多編輯台推薦新聞：
降雨日增及境外污染少 111年空氣品質歷年最佳
生活

降雨日增及境外污染少 111年空氣品質歷年最佳

美國暴風雪累計奪49命 歷年低溫災難一次看
國際

美國暴風雪累計奪49命 歷年低溫災難一次看

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

邱太三：盼台灣成港人最愛移居地 會持續檢視規定

2022/12/27 21:02（12/27 21:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陸委會主委邱太三27日出席「港覺好台－走向秘境的路」IG圖文競賽頒獎典禮時表示，目前持續檢視相關法律與規定，盼台灣能成為香港朋友最喜歡與方便的移居地。中央社記者吳柏緯攝 111年12月27日
陸委會主委邱太三27日出席「港覺好台－走向秘境的路」IG圖文競賽頒獎典禮時表示，目前持續檢視相關法律與規定，盼台灣能成為香港朋友最喜歡與方便的移居地。中央社記者吳柏緯攝 111年12月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北27日電）陸委會主委邱太三表示，因文化語言相近，加上情勢變化，近年來台居留與定居港人持續增加，目前持續檢視相關法律與規定，盼台灣能成為香港朋友最喜歡與方便的移居地。

今天下午，台港經濟文化合作策進會舉辦「港覺好台－走向秘境的路」IG圖文競賽頒獎典禮，邱太三出席致詞時作上述表示。

邱太三致詞時表示，因為語言、文化及地理位置與香港親近，台灣一直是香港朋友就學和移居的選項。近年香港情勢急遽變化，移居來台的人數持續增加，顯示台灣不僅是港人嚮往流連的秘境，更成為許多香港朋友心中的桃花源。

他提到，港人來台後可能仍會遇到各種不適應的情形，為此，陸委會與台港經濟文化合作策進會在今年協力舉辦超過100場協助港人適應台灣生活的活動，盼能協助港人在台灣安心生活，並強化台港雙方的理解互動。

邱太三在致詞時也提到目前正在執行的港人來台專案，例如國家發展委員會就有針對香港年輕人才來台的機制。

他強調，政府持續檢視相關法律與規定，盼台灣能成為香港朋友最喜歡與方便的移居地。

本屆「港覺好台－走向秘境的路」IG圖文競賽共有共計超過200件作品投稿參與徵選，並有30件作品入圍，最後由攝影師倪育堂的作品「走吧」獲得首獎。（編輯：張淑伶）1111227

#邱太三
#台灣
#香港
邱太三
中國未鬆綁年後航班 邱太三：陸方憂疫情變化 小三通金馬民眾春節先行 楊鎮浯：全力爭取維持通航
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族