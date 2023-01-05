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中國2023年春運將逾16億人次 釋放補償式返鄉

2023/1/5 19:18
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（中央社台北5日電）中國交通運輸部科學研究院預估，即將在7日展開的「春運」客運量最少超過16億人次，創近4年來新高，較2022年春運成長60%左右。春節返鄉需求今年將出現明顯的「補償式」釋放。

中國今年春節運輸從1月7日開始，2月15日結束，共計40天。新京報報導，中國交通運輸部科學研究院信息中心副主任周健受訪時做出上述估算。

周健指出，2021年、2022年在「就地過年」倡議下，春運人口大遷徙在某種程度上出現了「停滯」，春運客運量僅為疫情前2019年春運的3成左右；但連續兩年抑制的春節返鄉需求，今年將出現明顯的「補償式」釋放。

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據交科院的調查問卷結果顯示，從就業省分和籍貫省分不一致調查樣本（跨區域返鄉主要群體）分析看，準備返鄉過年的比例達56.4%，較前兩年高出30個百分點以上。

周健指出，綜合歷年春運客運量數據、近3年春節返鄉意願調查數據以及國家統計局發布的人口相關數據等，預計2023年春運出行量規模最少為20.20億人次。結合乘坐公共交通工具比例計算，預計春運客運量最低為16.10億人次，遠遠高於2022年的10.6億人次。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120105

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