網路業裁員影響有限 專家指中國就業壓力在其他

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）「保就業」是近年中國經濟承壓之下的重點政策目標。有經濟學者指出，2023年，中國最主要的就業壓力並不在網路業或IT業，而是來自建築業和製造業，低技能和低收入家庭特別需要政府關注。

英國金融時報（FT）中文網4日刊出恆生中國首席經濟學家王丹的文章，分析當前中國的就業問題。

文章說，2022年中國的網路行業裁員幅度創10年新高，占據了新聞焦點，但其實對勞動力市場的影響相對有限。

中國互聯網協會最新數據顯示，2021年中國網路百強企業的員工數為164萬，僅占全國就業的0.3%。2021年，中國500強企業中，只有12家網路企業，占500強企業總收入的2.8%，對GDP的直接貢獻為2.2%。

文章指出，若按照30%的網路企業裁員規模估算，受影響的勞動力數量大約有50萬，這其中多為高學歷人才。而IT仍是目前中國人才最稀缺的領域，至少在半導體、5G、工業軟體等關鍵高科技領域將持續吸引大量公共和私人投資，未來將提供更多高技術職位。

被忽視的反而是製造業和建築業。

文章說，2020年，IT業創造就業1130萬人，占中國總就業的1.7%；製造業和建築業提供的就業分別是它的9倍和6倍，加總共占中國就業的29%。這兩個行業的平均教育水準較低，製造業中有62%的僱員教育水準低於初中，建築業則有76%。這意味著一旦行業收縮，大部分工人培訓轉行的難度會很大。

建築業依賴基建和房地產建設，擴張的空間已經很小了。2023年受制於地方政府財政，基建恐怕難以繼續發力。房地產在2023年將會有所反彈，但已不可能再現2016年前後的繁榮。服務業今年可能也無法提供足夠的就業機會吸納產業工人，因為居民收入和財富的縮水將會影響消費復甦。

製造業就業的困境來自產業升級和外需下滑。由於全球性的經濟衰退，歐美需求從2022年下半年開始下滑。此外，為了避免地緣衝突帶來的關稅和制裁風險，國際企業將至少部分生產線從中國本土轉移至其他市場。

文章指出，疫情後，財富和收入分配狀況惡化。低技能勞動者受到的失業威脅更大，而且常常缺乏最基本的生活保障。解決就業問題的關鍵事實上已經從創造需求轉向創建社保，為失業人群和低收入家庭建立收入保障機制。

中國政府並非沒有注意到相關問題。2019年3月，中國國務院總理李克強在政府工作報告中就提出，必須把就業擺在更加突出位置，具體措施之一，是從失業保險基金結餘中拿出人民幣1000億元（新台幣4400億元），用於1500萬人次以上的職工技能提升和轉業培訓。

2022年5月，中國人力資源和社會保障部副部長俞家棟受訪時談到「千方百計穩定和擴大就業」也說，將從穩市場主體穩崗位、保重點群體保就業、優就業服務促匹配、強職業培訓提技能、重困難幫扶兜底線等5方面施策，緩解就業壓力。

不過，實際政策執行時，恐仍將面臨低技術勞力工作者提升技能和轉業不易的困難。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120105