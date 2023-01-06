特斯拉中國大降價 Model 3新台幣103萬元起跳

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（中央社台北6日電）特斯拉中國今天大幅調降其國產車型售價，其中Model 3轎車殺至人民幣22.9萬元（約新台幣103萬元）起跳；Model Y長程續航版休旅車降價最多，新售價人民幣30萬9990元（約新台幣139萬元）。

綜合陸媒報導，特斯拉今天在其最大的中國市場大幅降價，引發諸多議論。特斯拉中國對外事務副總裁陶琳在微博發文稱，「特斯拉價格調整的背後，涵蓋了無數工程創新，實質上是獨一無二的成本控制之極佳定律」，強調特斯拉「堅持以成本定價」。

特斯拉中國6日宣布，特斯拉國產車型大幅降價，Model 3起價22.99萬元，Model Y起價25.99萬元，交付週期1至4週。其中，降幅最多的是Model 3後驅版，降了3.6萬元，降幅達13.54%；而降價最多的是Model Y長續航版，直降4.8萬元，降幅達13.41%。

此外，特斯拉還同時公布新改款的Model S和Model X車型售價，分別為78.99萬和87.99萬元起跳，將於今年上半年交車。

對此，中國大陸網友們紛紛表示：「殺瘋了」，認為是入手的好時機；但也有很多才入主特斯拉的新車主認為虧大了，前往特斯拉中國官微留言表達不滿與抗議。

就在去年10月24日，特斯拉中國突然宣布調整售價，其中Model 3後驅版售價為26.59萬元，降價1.4萬元；Model Y後驅版下調2.8萬元至28.89萬元。其後又相繼推出綜合保險方案、補貼等變相降價。

特斯拉中國今天大降價可謂反市場而行。因為中國新能源汽車購置補貼元旦終止，近日，中國各大新能源車廠相繼調漲價格。

報導指出，特斯拉中國去年迄今多輪降價，重要原因之一就是消費者需求未達預期，去年下半年開始，需求不振的消息便時有傳出。

中國乘聯會數據顯示，2022年1至9月，特斯拉在中國累計交付約31.82萬輛，市占率8.2%；2022年前11個月，特斯拉中國累計交付約39.8萬輛，市占率降至7.9%。

乘聯會昨天發布中國市場預估銷量，特斯拉上海超級工廠2022年交付超過71萬輛，年增高達48%；僅Model Y就交付超過45萬輛，占比約63%，幾乎追平特斯拉中國2021年全年48萬輛的交付成績。（編輯：楊昇儒）1120106