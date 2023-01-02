需求疲軟上海傳停產 陸媒對特斯拉前景投下問號

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（中央社台北2日電）特斯拉在美國經濟不佳加上需求疲軟下，2022年全球銷售150萬輛目標存在壓力，加上去年12月上海超級工廠傳出停產，陸媒對執行長馬斯克能否帶領公司躲開這場衰退投下問號。

陸媒「中國新聞周刊」今天以「特斯拉上海工廠停產背後」為題撰文分析特斯拉面臨的問題。

特斯拉作為電動車先驅，一舉一動都受到外界強烈關注，特別是中國全力發展電動車產業，視特斯拉為追趕對手；據TrendForce集邦咨詢研究，去年第3季特斯拉全球銷量為34.4萬輛，穩居暢銷榜榜首。但比亞迪則以25.9萬輛銷量數據位居第二。

在激烈競爭下，外界傳出特斯拉霸主地位可能受到挑戰，路透社先前消息稱，特斯拉上海工廠12月24日已暫停生產。由於特斯拉近日股價下滑、車型降價讓利等消息，讓外界質疑特斯拉出現需求疲軟的問題。

不過，特斯拉中國相關負責人澄清，「充電樁等車間都未停線，媒體說的工廠停產不準確」，指按計劃進行年度產線維保工作，而工人經過一年辛勤工作，「產線維保期間也進行人員休整」。

特斯拉上海超級工廠是否停產，外界與公司各說各話，但文章指出，特斯拉上海超級工廠是供應日本、澳洲、紐西蘭、新加坡等海外市場的出口中心，2022年的銷售目標面臨壓力。

特斯拉2021年全球近94萬輛銷量。2022年特斯拉制定2022年銷售額增長50%的目標，即2022年要達到150萬輛的銷售目標。但即使特斯拉2022年前3季全球共交付電動車超過90萬輛，已接近2021年全年銷量，但距離其目標還有距離。

因此特斯拉近期在多國採取刺激銷售措施；在美國市場，特斯拉提出售價折扣以及免費1萬英哩的超級充電服務，雖然特斯拉仍是美國最受歡迎的電動汽車品牌，但2022年第3季的市場占有率出現下滑。

與此同時，特斯拉也多次在中國推出降價、保險補貼等讓利措施。今年10月，特斯拉部分車款售價降到人民幣30萬元（約新台幣132萬元）以內，從而進入到可以享受國家新能源汽車補貼政策的「30萬元價格門檻」。12月，特斯拉又給出保險讓利、積分等優惠措施。

文章認為，加上馬斯克在收購推特（Twitter）事件中產生的一系列負面影響造成特斯拉股價大跌，特斯拉的最大空頭的投資研究公司GLJ Research負責人強生（Gordon Johnson）更認為，2023年特斯拉股價還將下跌，原因是與其他電動車企業相比，特斯拉的估值仍然被投資人高估。

「中國新聞周刊」表示，馬斯克曾表示，美國經濟將在2023年陷入「嚴重衰退」，從而影響房地產、汽車等行業。2022年6月，馬斯克稱「感覺經濟非常糟糕」，暫停招聘並裁員10%。如今看來，馬斯克對於經濟走勢的判斷，並沒有什麼改變。

雖然馬斯克去年底在發給員工的電子郵件中表示，他相信從長遠來看，特斯拉將成為全球最有價值的公司。但這篇文章提出質疑，對「馬斯克能夠帶領特斯拉躲開這一次嚴重衰退嗎？」投下一個問號。

此外，部分分析師也認為，特斯拉在電動車市場一枝獨秀的時代已經結束。例如摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師卓納斯（Adam Jonas）指出，特斯拉有一些困境待克服，包括競爭增加、經濟情勢惡化及通貨膨脹帶來的生活成本飆漲。（編輯：唐佩君/張淑伶）1120102