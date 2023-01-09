中國限部分類型企業上市 確保資金流入重點產業

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（中央社記者吳柏緯台北9日電）為促使經濟復甦並讓資金流入重點產業，中國正在收緊有關IPO的規範。外媒報導，中國監管部門發布最新指引，限制部分企業上市，其中包含疫情間蓬勃發展的核酸產業。

英國金融時報（FT）引述兩名知情的銀行家表示，目前中國證券交易監督委員會正在收緊相關規定並設下紅燈，限制某些業別的中國企業在中國的證券市場上市，其中包含食品、連鎖飲料，以及在疫情期間蓬勃發展的核酸檢測企業。「這些企業不得在上海和深圳的證券市場進行股權融資。」

除了紅燈企業外，服飾和傢俱相關企業則被劃入黃燈區，如果要申請首次公開發行（IPO）則會受到更加嚴格的審查。

受訪的銀行家和金融專家認為，因為北京強調技術自力更生與推動經濟成長，因此證監會以此方式試圖將資金引導至「有戰略重要性」的產業。

對於這種情形，麥格理銀行（Macquarie）首席中國經濟學家胡偉俊說，「中國政府不想要一個以市場為基礎的股票市場，而是想要一個幫助當局執行產業政策的股票市場。」

報導提到，這份最新的指引是在去年12月，放鬆對股權融資限制、房地產行業的大量IPO之後發布，目的是為了振興受到嚴格疫情管控而重挫的經濟。

一名經常和監管部門往來的深圳投資銀行家在報導中提到，北京希望IPO的實質收益能用於和國家利益有關的產業，例如資訊技術、先進製造業等。「為了達成這個目標，監管部門增加對傳統行業的上市要求限制，因為擔心這些行業上市後可能會占用原本可以挹注在重點戰略行業的資金。」

他進一步表示，收緊上市規範從另一方面來看，也是監管部門試圖在投資人，特別是散戶遇到損失前，淘汰具有財務風險的企業。

報導引述一名北京投資銀行家觀察表示，在這樣的情形之下，可以預見往後官方的重要審查標準之一是「企業的業務是否具有永續性」。（編輯：張淑伶）1120109