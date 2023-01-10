港協暨奧委會要求屬會以中國香港名義參賽

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（中央社記者張謙香港10日電）中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協既奧委會）近日向屬下各體育總會發信，要求他們在7月1日前正名，今後一致以「中國香港」名義參加國際體育活動。

港協暨奧委會發給中央社的新聞稿表示，近日檢討轄下總會相關正名進展時，發現部分總會名稱仍未冠以「中國香港」，因此致函提醒各總會盡快展開正名程序，一致以「中國香港」名義參與國際體育活動。

會方要求相關體育總會必須在7月1日以前完成正名程序。

港協暨奧委會表示，該會原稱「中國香港業餘體育協會暨奧林匹克委員會」，但香港回歸後，已於1999年正名為現有名稱，並獲國際奧委會認可，以「中國香港」名義繼續參與國際體育活動。

該會表示，要求各總會一致以「中國香港」名義參與國際體育活動，合乎基本法第149條的立法精神，也獲得國際體育組織聯會認可。

另據官方香港電台引述香港足球總會主席貝鈞奇說，足總回歸後雖然一直沒有改名，但香港足球隊一直以「中國香港」名義參加國際賽。他同意有需要改名。

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報導又引述香港汽車會會長李耀培說，汽車會在香港已有100年歷史，改名是困難的決定，但為了香港賽車運動員能夠合法代表香港出賽，只能無奈地改名。

香港回歸後，運動員參加國際比賽並接受頒獎時，大會都會播放中國國歌。不過，去年底在一些國際比賽場合上，當香港運動員出場或領獎時，主辦方卻錯播了代表「反送中」運動的「願榮光歸香港」歌曲，引起港府強烈不滿。（編輯：張淑伶）1120110