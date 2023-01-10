特斯拉中國大降價奏效 日銷逾萬輛

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（中央社台北10日電）特斯拉中國6日宣布國產車型大降價，多款電動車價格創歷史新低。據陸媒報導，特斯拉中國降價首日就交車逾萬輛，門市萬頭鑽動，連續3天訂車破萬輛，交車期已因此延長。

特斯拉中國6日大幅調降其國產車型售價，其中Model 3轎車殺至人民幣22.9萬元（約新台幣103萬元）起跳；最熱銷的Model Y長程版休旅車降價最多，新售價人民幣30萬9990元（約新台幣139萬元）。

綜合陸媒報導，特斯拉中國大降價首日，全國交車量超過1萬輛。而在剛剛過去的週末，某地級市每天的交車量保持在200輛以上。中國有293個地級市。

根據中國乘聯會統計，剛過去的2022年12月份，特斯拉在中國售出5萬5796輛。

據CNMO手機中國報導，特斯拉中國宣布降價後，不少原本猶豫不決的消費者立刻堅定了購買決心，選擇入手特斯拉。一名汽車博主表示，特斯拉官網由於短時間內大量訂單湧入，一度處於當機；門市也擠滿了前來訂車的消費者。可見，在大幅降價後，原本就火熱的特斯拉成為更多中國消費者購車首選。

新京報貝殼財經報導稱，特斯拉中國3天內獲得3萬輛訂單。對此，特斯拉方面表示「不予置評」。

特斯拉2022年全球交車131萬輛，並未達到150萬輛的目標。這次大降價，市場多指背後存在銷量壓力。不過特斯拉中國對外事務副總裁陶琳6日稱，特斯拉「堅持以成本定價」。

金融界報導，陶琳受訪時稱，有一些媒體說特斯拉是因為賣不動了才降價，她覺得確實是「無稽之談」，特斯拉庫存非常透明，大家可能看到現在的產量和銷量之間有一些差別，主要是因為體量大了，像一些車在運輸的路上。

與此同時，特斯拉中國許多門市遭到不滿大降價導致損失的新車主群起抗議，要求特斯拉提出補償方案。

21世紀經濟報導引述一名參與維權的特斯拉長沙車主指出，目前參與維權的車主大部分是近兩個月交車的車主，這批車主的心理落差最大。

這位車主去年底才購入一輛特斯拉Model Y，他說，在購車時，銷售人員曾多次以「官方目前有優惠活動」且「明年新能源汽車國家補貼取消」等理由，催促其儘快交車。不過，才剛過去不到半個月，車價就降了2萬多元，他認為，特斯拉銷售人員催促儘快買車的行為，對其造成了一定的經濟損失。

不少大陸網友形容，特斯拉門市一邊是大量已購車車主的維權，一邊是被售價下調吸引的大量消費者，頗有幾分「冰火兩重天」的感覺。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1120110