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中國大降價 特斯拉：台灣目前沒有價格調整消息

2023/1/7 16:23（1/7 17:17 更新）
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特斯拉中國大降價，日本也跟進降價。台灣特斯拉表示，目前沒有價格調整的消息。圖為Model 3。（圖取自特斯拉網頁tesla.com）
特斯拉中國大降價，日本也跟進降價。台灣特斯拉表示，目前沒有價格調整的消息。圖為Model 3。（圖取自特斯拉網頁tesla.com）
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（中央社記者韓婷婷台北7日電）特斯拉中國大降價，日本也跟進降價，擴大台灣與大陸車價的價差，台灣是否跟進降價受到消費者期待。台灣特斯拉表示，目前沒有價格調整的消息。

特斯拉表示，目前並沒有價格調整的消息，台灣的定價也不一定會與海外連動，至於未來會不會有調降的可能，無法知道。

目前包括大陸、日本、南韓及澳洲均宣布調整價格，其中日本、澳洲、大陸市場均由上海工廠生產；台灣的Model 3由美國進口，Model Y來自德國廠，另外，韓國也是由美國廠生產供應。

特斯拉中國6日宣布，特斯拉國產車型大幅降價，其中Model 3車型起售價由之前的人民幣26.59萬元降至22.99萬元（約新台幣103萬元）起跳，降幅達13.5%；Model Y以長程續航版休旅車降價最多，新售價人民幣30萬9990元（約新台幣139萬元）。

至於在台灣部分，Model 3售價從新台幣175.49萬起跳，Model Y則提供長程版（Long Range）和性能版（Performance），售價分別是229.99萬元及259.99萬元。

特斯拉第4季在台灣新車掛牌數突破4500輛，刷新過往台灣電動車單季掛牌紀錄，全年總掛牌數突破1.1萬輛，年增95%。（編輯：張良知）1120107

#特斯拉
#台灣
#中國
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