「一隻平凡的小豬」匿名捐6億做公益 中國網友熱議錢從哪裡來

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（中央社台北10日電）疫情肆虐下的中國，民眾荷包縮水之際，知名私募公司「幻方量化」宣布，一名員工以「一隻平凡的小豬」的名義，向慈善機構捐贈人民幣1.38億元（約新台幣6.2億元），今天在網路引發熱議。

據陸媒第一財經報導，幻方量化9日晚間公告稱，2022年度共計向慈善機構捐贈2.2138億元。除此以外，公司員工「一隻平凡的小豬」個人向慈善機構捐贈1.38億元。以上合計3.5938億元均已完成打款，將支持15家慈善機構的23個公益專案。

「過去的幾年，幻方量化及員工每年拿出收入的相當一部分投入公益，回饋社會，累計捐贈超過5.8億元。」公告表示。

報導引述幻方量化內部人士表示，這是匿名捐款，也不清楚是誰。

消息發布後，不少大陸網友對「一隻平凡的小豬」的真實身分十分好奇。一名業內人士猜測能一次捐這麼多錢「可能是老闆或者股東」。

新聞晨報官方微博發文指出，這名慷慨的富豪，不僅沒有透露自己的姓名，而且還起了個很接地氣的化名，這也成為網友們調侃、吐槽的點。有網友說，「1.38億這個數字重新定義了平凡」；也有網友稱，「同樣是小豬，我是土豬，人家是金豬，有些豬豬的富有你難以想像！」

據私募排排網此前報導，幻方量化實際控制人是梁文鋒，他還是浙江九章資產的實控人，坐擁兩大百億級私募公司。

報導指出，2022年上半年，中國非銀行金融業共計捐贈1.65億元，「一隻平凡的小豬」這次捐款金額僅僅相差0.27億元。

不少業內人士還是對幻方量化如此巨額的捐款感到驚異，「錢從哪裡來」成了大家共同的關注焦點。

據幻方量化內部人士透露，目前幻方量化基金規模在600億元左右。按照業內人士的計算，如果一年管理費在1%至2%之間，年收入大約在6至12億元之間，即使透掉給管道的抽成（一般20%），也是一筆不小的收入。

私募排排網數據顯示，幻方量化近一年收益為12.26%，到目前為止的年化收益為18.05%。旗下共有502檔基金。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1120110