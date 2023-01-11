中共20大對台人事 學者：經驗老手深化現有措施

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（中央社記者呂佳蓉台北11日電）對於未來兩岸關係發展，政治大學國關中心助理研究員曾偉峯今天表示，從中共20大人事觀察，涉及外交、對台與軍事都是有經驗的老手，預計對台工作將是更深化現有的措施。

由政大東亞所與中共研究雜誌社舉辦的「2022年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」研討會11日在政大國關中心舉行，曾偉峯在會中做出上述表示。

曾偉峯指出，從中共20大的人事來看，儘管中共總書記習近平一手在握，但內政與外交工作似有顯著不同的分工。

他分析，內政如李強、蔡奇、李希等皆是新手上任；但外交、對台與軍事如王滬寧、王毅、張又俠、何衛東，或是秦剛等，都是有經驗的老手，也熟悉對台事務。

曾偉峯由此表示，觀察對台人事，後續中共對台工作整體措施預計會更深化現有手段與理論，無論在法律戰、認知戰或是軟硬手法上，都會「越來越精緻與深入」。

此外，曾偉峯也預估，2024年台灣將要總統大選，中共必然關注總統人選，以及採取各項措施影響可能的選舉結果；中共可能採取的外交戰與宣傳戰行動，也將讓兩岸政治互動更加艱困。

他認為，兩岸關係進入2023年將是「安而不穩」，需要兩岸雙方智慧處理任何可能的危機。（編輯：楊昇儒）1120111