北京指CSIS兵推為以台制華服務 陸委會：倒果為因

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（中央社記者呂佳蓉台北11日電）針對華府智庫CSIS近日發布的台海戰爭兵推結果，大陸國台辦稱，這是販賣中國威脅論，為「以台制華」服務。陸委會則表示，反對國台辦始終倒果為因的不實說法。

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）這份報告指出，就兵推結果來看，共軍若於2026年犯台，這一戰將使中國悉心打造的現代海軍化為烏有，而美、日、台是以慘勝收場，且重創美國的全球地位。

大陸國台辦發言人馬曉光今天在國台辦的例行記者會上說，美國一些智庫近一段時間針對台灣問題與台海局勢頻頻推出一些報告，「打著學術研究的幌子幹著精心算計的勾當」。

他又批評，這是大肆渲染販賣中國威脅論，為國內軍工集團牟利，借機挑撥兩岸民眾感情，為拉其盟友搞「以台制華」服務。動機和目的顯而易見。對於這類報告，「相信廣大台灣同胞有理智做出自己的判斷，不受蠱惑，不被裹挾」。

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陸委會今晚以書面回應表示，中共始終不放棄對台用武，近期更持續對台軍事恫嚇，脅迫台灣接受其錯誤的框架定位，這是台海不安主要的根源。對於國台辦方面始終倒果為因的不實說法，「我們表達反對」。

陸委會又指出，對於美國朝野各界及智庫等對台海安全情勢的關切與重視，政府將持續提升自我防衛能力，致力維護台海和平穩定，並與美方等理念相近各國在印太區域的安全利益上密切合作。（編輯：張淑伶）1120111