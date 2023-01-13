中國商務部長：願聽外資意見完善法治化經商環境

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（中央社台北13日電）中國商務部部長王文濤與美中貿委會會長艾倫視訊會面，王文濤說，美對中採取貿易投資限制是損害兩國利益，並指中方願常態化聽取外資意見，不斷完善市場化、法治化、國際化的經商環境。

澎湃新聞今天報導，王文濤12日與美中貿委會會長艾倫（Craig Allen）進行視訊會面，雙方就經貿關係、中國擴大開放等議題交換意見。王文濤在會面中作出上述表示。

王文濤表示，去年11月中國國家主席習近平與美國總統拜登在印尼峇里島會面，為雙邊經貿關係確定基調。中國商務部願與美方相關部門共同落實兩國元首在會面中達成的重要共識。

王文濤指出，中美雙方擁有廣泛共同利益和合作空間，對全球經濟成長有舉足輕重的作用。美國政府以「戰略競爭」定義中美關係，對中國採取一系列貿易投資限制和保護主義的做法，損害了兩國企業和民眾的利益。

他說，希望美方正確看待中國發展給美國、給世界帶來的機遇，按照兩國元首指明的方向，推動中美經貿關係早日重回正軌。

王文濤又表示，人口逾14億的中國實現現代化，對包括美國企業在內的全球企業是重大機遇。「中方願常態化聽取包括美資在內的外資企業意見，不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境」。

報導引述艾倫表示，美中貿委會長期致力推動兩國工商界交流，為雙方務實合作創造良好環境。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120113