更多編輯台推薦新聞：
經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征
運動

經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征

不斷更新／學測112年各科試題一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

港媒：北京駐港國安公署署長鄭雁雄擬任中聯辦主任

2023/1/14 14:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）港媒星島日報今天引述消息報導，北京中央駐港國安公署署長鄭雁雄將接替駱惠寧，擔任香港中聯辦主任；鄭雁雄將晉升為正部級，顯示北京對港高度重視維護國家安全。

報導指出，現年59歲的鄭雁雄，籍貫汕頭，曾在人民日報華南分社工作4年，之後曾出任廣東省委政策研究室副主任、汕尾市委書記、廣東省委宣傳部常務副部長，2018年5月任廣東省委常務副秘書長，後來擔任省委常委、秘書長。

2019年香港爆發「反送中」運動，2020年「港區國安法」落實，之後成立北京中央人民政府駐香港維護國家安全公署，鄭雁雄擔任署長。

國安公署的職責包括分析研判香港維護國家安全形勢，就維護國家安全戰略和政策提出意見，收集分析國家安全情報，依法辦理危害國家安全犯罪案件等。

去年中共20大閉幕，主管港澳事務的中國國務院副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍及中聯辦主任駱惠寧均不在新一屆中央委員名單中，當時有分析指，預料港澳系統將有人事變動。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1120114

#鄭雁雄
#駱惠寧
#廣東省委政策研究室
鄭雁雄
北京駐港國安公署設網頁 揭開神秘面紗
駱惠寧
中聯辦稱香港要擺脫英國殖民影響港澳辦黃柳權出任北京駐澳門中聯辦副主任
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族