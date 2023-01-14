港媒：北京駐港國安公署署長鄭雁雄擬任中聯辦主任

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（中央社台北14日電）港媒星島日報今天引述消息報導，北京中央駐港國安公署署長鄭雁雄將接替駱惠寧，擔任香港中聯辦主任；鄭雁雄將晉升為正部級，顯示北京對港高度重視維護國家安全。

報導指出，現年59歲的鄭雁雄，籍貫汕頭，曾在人民日報華南分社工作4年，之後曾出任廣東省委政策研究室副主任、汕尾市委書記、廣東省委宣傳部常務副部長，2018年5月任廣東省委常務副秘書長，後來擔任省委常委、秘書長。

2019年香港爆發「反送中」運動，2020年「港區國安法」落實，之後成立北京中央人民政府駐香港維護國家安全公署，鄭雁雄擔任署長。

國安公署的職責包括分析研判香港維護國家安全形勢，就維護國家安全戰略和政策提出意見，收集分析國家安全情報，依法辦理危害國家安全犯罪案件等。

去年中共20大閉幕，主管港澳事務的中國國務院副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍及中聯辦主任駱惠寧均不在新一屆中央委員名單中，當時有分析指，預料港澳系統將有人事變動。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1120114