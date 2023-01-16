澳門復常 旅遊博彩業重現生機

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（中央社記者張謙香港16日電）澳門經過3年嚴格防疫後，最近基本全面對外開放，刺激當地旅遊、博彩和酒店業重現生機，據報導，農曆新年期間，當地酒店大多爆滿，有助推高賭業收益。

綜合本地媒體近日的報導，隨着澳門當局實施免檢疫通關，大批旅客湧至，當地各大賭場旗下的酒店在新春期間大部分爆滿，比2018年、2019年COVID-19疫情發生前有過之而無不及。

據明報的報導，截至去年11月，澳門有3萬6650間酒店房間，賭業公司銀河娛樂、金沙中國、新濠博亞及美高梅中國旗下酒店的預訂已經爆滿。

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報導引述業者指出，新春黃金檔期，當地酒店的入住率可達8至9成，有助帶動博彩收入，預期1月博彩收益甚至可升至70億至80億澳門元（新台幣271億至310億元），今年全年收益可以重回1000億至1300億元（新台幣3875億至5037億元）。

報導引述澳門旅遊業議會理事長胡景光說，今年農曆新年會是疫情爆發以來當地相關行業表現最好的一年，業界預期春節黃金週入境旅客日均有望突破5萬人次。（編輯：周慧盈）1120116