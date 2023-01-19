學習強國：「強國交通」非國家級出行平台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中共中宣部「學習強國」平台擬推出「強國交通」App，遭中國交通部撇清關係並譏為「碰瓷」後，「學習強國」負責人今天稱，「強國交通」不是國家級出行平台，而是轉接應用程式，媒體報導「不準確」。

「學習強國」微信公眾號19日傍晚發布題為「學習強國願意為廣大讀者網友提供更豐富、更便捷的服務」一文。

文章稱，近日，有媒體報導「學習強國」學習平台與有關部門共同建設「國家級出行平台」，引發不少讀者和網民的關注。對此，「學習強國」負責人表示，「這一報導不準確」。

文章並稱，「學習強國」與交通運輸部下屬的中國交通通信信息中心合作開發的專案，並不是個別媒體所報導的「國家級出行平台」，而是在中國國務院App「貨運行程寶」基礎上的轉接小程序（應用程式），在「學習強國」上設一個介面，實現互聯共用、一屏（螢幕）展示，以便為用戶提供便捷和高效的數位惠民服務。目前這一介面尚在開發中。

文章還稱，「學習強國」已接入包括「防疫健康碼」、「1905電影網」、「線上問診」等在內的多個協力廠商平台受到廣大讀者和網民的歡迎。使用者從「學習強國」點開這些小程序圖示，可直接跳轉到主辦方的小程序頁面。這也是許多網路平台都具備的功能。

文章最後引述「學習強國」負責人近期表示，為3億多讀者、網友提供豐富的學習資源、便捷的服務功能，助力文化強國、科技強國、交通強國、教育強國、健康中國建設，是「學習強國」努力的方向。

中共北京市委宣傳部主管的機關報北京日報昨天獨家報導，指「強國交通」是「學習強國」學習平台與「相關部門」聯合打造的數位立體交通應用服務平台。

報導並稱，作為國內首個「國家級交通出行平台」，涵蓋約車、貨運、水運、航運等功能的「強國交通」近日已完成內測，進入上線倒計時。將率先推出約車服務，已接入數十家網約車運力公司，未來預計接入運力將占市場全部運力的90%以上。

中國交通部19日上午透過媒體以不具名方式，火速撇清與「強國交通」毫無關係，強調事先不知情；不具名官員還指「強國交通」有「碰瓷」之嫌。

北京日報的獨家報導原文與多家陸媒的轉載文，今天已被刪除。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120119