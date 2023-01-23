中國歌迷：我的青春記憶叫做周杰倫

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台灣歌手周杰倫在中國廣受歡迎，Apple Music中國2022年度榜單Top10有9首為周杰倫歌曲。圖為上海市閔行區一處白牆上寫有周杰倫作品「晴天」歌詞，該處也是許多民眾網路打卡地點。中央社記者李雅雯上海攝 112年1月23日

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（中央社記者李雅雯台北23日電）Apple Music中國2022年度榜單Top10有9首為周杰倫歌曲，旋律刻印在80後、90後的青春記憶裡，周杰倫音樂作品上的天馬行空和自由奔放是中國年輕人嚮往的殿堂。

26歲趙一冰來自內蒙古，曾到台北、天津、上海參加周杰倫演唱會。她告訴中央社記者，周杰倫呈現了一個反叛印象，那個反叛是不管他人雜音、不受束縛的做自己結果，在周杰倫的音樂裡聽到了「自由」。

「周杰倫對我來說是一個反叛的象徵，他做他想做的音樂，不在乎他人看法；內地小孩大多生長在較為規矩、較受約束的環境裡面，至少我可以從自己選擇的音樂裡面去找到一塊自由土壤」，她說。

周杰倫在2000年發行首張專輯「Jay」，1997年出生的趙一冰在國小5年級甫與周杰倫的音樂有交集，楔子起於一個喜歡的小男生用鋼琴彈了「菊花台」，這首歌出於周杰倫2006年專輯「依然范特西」。

她說，在初中、高中時期，耳朵都被周杰倫音樂占滿，那是最可以挖掘一名歌手和自己生命交會的時候，後來也有聽過其他中國大陸歌手的歌，卻沒有繼續探究的熱情。

同個時間點，趙一冰身邊的朋友大多沉浸在韓國娛樂圈、歐美音樂，「我則停留在周杰倫身上，那是青春記憶裡的一塊」。

趙一冰最喜歡「流浪詩人」這首出自「魔杰座」專輯的作品，裡面有閩南語歌詞。她說，台灣音樂關注個人感受，談人生困頓也談自我探索，不是只有風花雪月的愛情，例如周杰倫作品「止戰之殤」訴求反戰爭、「梯田」提醒自然保護。

趙一冰曾經因為交換學生計畫在台灣住了半年，期間恰好跟上周杰倫「地表最強世界巡迴演唱會」，她說，可以明顯感受到周杰倫在台北唱歌最為放鬆、自在。

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因為周杰倫關係，她也接觸了「康熙來了」、「小燕之夜」等綜藝節目，在台期間特別喜歡台大、師大一帶獨立唱片行，買了好多專輯唱片，包括台灣樂團草東沒有派對。

她說，台灣音樂可以表現得非常個人，這是生長在強調集體主義的環境裡所沒有的強烈，周杰倫槓上狗仔、不管樂評負面批評等做自己的表現都是一種自由的呈現，「這給了我一個信念，讓我相信我也可以追尋那份自由—逃脫實際生活中不喜歡部分的自由」。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1120123