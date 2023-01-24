江西一地發布核酸檢測通知引熱議 刪文改稱非強制

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（中央社台北24日電）中國江西東鄉今天上午發布通知，指將於明後兩日展開免費核酸檢測。消息一出引發熱議，當地隨即刪除通知，工作人員改口稱，檢測是非強制的，但是否取消「還要跟領導確認一下」。

陸媒健康時報、時代財經等媒體報導，據微信公眾號「東鄉發布」的消息，江西撫州市東鄉區的疫情防控應急指揮部辦公室今天發布通知，表示將於25日、26日在全區範圍內展開免費核酸檢測，採樣對象為全區居民、採樣方式為單人單管。

消息一出隨即引起中國民眾討論，並且衝上了社交平台微博的熱搜。截至截稿前，該話題的閱讀量為1.5億。

有中國網友表示，「這簡直公然跟國家的政策對抗」，也有說「搞全員核酸篩查，公然違反乙類乙管防控政策，是誰給了你們這麼大的膽子？」

今天傍晚，這一則通知在原本發布的官方微信公眾號遭到下架。

陸媒詢問當地的疫情防控應急指揮部辦公室，工作人員表示，這次核酸檢測是市裡統一要求，因春節期間返鄉人員較多，想要更準確地統計Omicron的感染率，以便為下一步的疫情防控提供數據支撐。

上述工作人員表示，通知發布後有許多市民打電話詢問此事，因為「大家都擔心是不是要重新開始疫情防控了，我也和他們解釋了我們只是想要一個數據支撐，而且是願檢盡檢，不是強制的。」

對於進一步詢問目前通知已刪除，是否代表大規模核酸檢測取消？這名工作人員說，「刪了可能是因為通知弄錯了，目前刪了應該是不做了，但是我還需要和領導確認一下。」

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江西撫州市東鄉區人民政府一工作人員則指出，該消息屬實，東鄉區確實會在明後兩天開展免費核酸檢測工作，核酸檢測採取自願原則，不參加檢測也不會對市民產生影響。該名工作人員並指，這項決定是由市裡統一安排。

中國在去年12月7日公布優化防疫新10條，當中即有「不按行政區域開展全員核酸檢測」的規定。今年1月8日，將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降為「乙類乙管」，列明COVID-19感染者不需隔離，不再判定密切接觸者等，大幅度放寬防疫措施。（編輯：呂佳蓉）1120124