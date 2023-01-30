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中國大學生眼高手低 餐廳找不到服務生端盤子

2023/1/30 12:20
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（中央社台北30日電）中國去年大專院校畢業生人數破千萬人，社會新鮮人哀號就業難，但餐廳服務生等職缺卻乏人問津，中國媒體報導，若大學生擇業觀不改，新鮮人就業難與特定行業缺工的問題將加劇惡化。

中國媒體新京報29日刊登評論文章指出，某餐飲集團負責人表示，年年餐飲業鬧工荒，今年最嚴重。去年12月底開始，眾多餐飲品牌都開始恢復營業，但缺工最嚴重的店，服務員甚至少了一半。

不只是餐飲業出現鬧工荒，人力資源和社會保障部發布2022年第4季最缺工的100個職業排行，營銷員、汽車生產線作業員、快遞、餐廳服務生、商品營業員、家政服務員、清潔工、保全、包裝工、車工等居缺工前10。

中國去年大學畢業生1076萬人，預計今年將再創紀錄達1158萬人，一邊是大學畢業生就業難，一邊是某些行業鬧工荒，凸顯投入就業市場的求職者大多具備大專及以上學歷。

白領職缺畢竟有限，若不轉變擇業觀，高學歷就業難與部分行業缺工的現象可能會進一步加劇。

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文章指出，當然這也不能僅靠著說服大學畢業生降低就業期望以解決高學歷就業難，關鍵在於若干高等院校應調整以職業教育為辦學定位，培養職業技能人才，而非爭相追捧學術型大學。

以往中國的大學辦學定位於學術型，以及對學生的成才觀教育，加劇高學歷就業難，以致有些畢業生對就業期望過高而不願低就，更導致若干大學畢業生甚至連基本的技能也難以勝任。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1120130

#缺工
#中國
#高學歷
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