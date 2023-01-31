澳廣：習近平幼年因父失勢而自卑至今 入黨靠走後門

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（中央社台北31日電）澳洲廣播公司（ABC）報導，中共領導人習近平幼年因父親失勢被瞧不起，申請入黨靠走後門才如願，攀上權力巔峰的歷程非常坎坷，而少小不幸使他深陷揮之不去的自卑感，對中國影響深遠。

據澳廣30日的報導，中共1949年建政後，習近平的父親習仲勳憑藉著與毛澤東並肩作戰打江山的功績，黨內地位可說是水漲船高，但1962年習仲勳因支持被認定是反黨的小說「劉志丹」而失寵，地位一落千丈。

研究中國問題的雪梨科技大學（University of Technology Sydney）副教授馮崇義說，習仲勳隨即被撤銷職務和貼上反黨分子標籤，再被下放洛陽礦山機械廠當副廠長。

這些巨變對當時9歲的習近平影響深遠，以致他在高幹及權貴子弟雲集的北京市八一學校遭受排擠。

馮崇義指出，習近平被同儕看不起，產生非常強烈的自卑感，這種自卑感直到如今還揮之不去，並說習出訪美英法等國，不時藉著背誦長串書名凸顯自己有學問，這就是出於他的自卑。

1966年毛澤東發動文化大革命，報導引述「經濟學人」（Economist）雜誌駐中國記者黃淑琳（Sue-Lin Wong）指出，習近平曾說文革時期遭到暴民攻擊的情形，並擔心自己性命不保，之後下放至農村。

陝西梁家河村是他被安插落戶的地方，這位未來的中共領導人在此整整捱了7年，窩居於黃土高坡挖鑿的簡陋窯洞裡，這段痛苦回憶使得不少和習同輩的中國人，再也不願與中共有任何牽扯而遠走他鄉。

唯獨習近平不這麼想，黃淑琳表示，習分析不是中國共產黨自身不好，而是黨失去了對國家的控制，並自忖若有機會晉升於黨的最高層，將力保黨不再失去控制。

黃淑琳另指出，習近平的思維與眾不同，因他牢記父親傳授的經驗教訓，於是決定加倍努力為黨效命。

儘管習近平對黨忠誠，不過馮崇義說，習近平曾10次申請入黨，藉由走後門才被接受。

之後習近平藉由各種縣、市和省的領導職位歷練，經營自己的政治生涯，並獲拔擢為上海市委書記、國家副主席兼任中共中央書記處書記，2012年晉升中共中央總書記及中國國家主席。

習主政後果然秉持著加強控制的路線，黃淑琳說，他清洗眾多意見不同者，向整個黨和整個國家灌輸恐懼，現在除了習派以外幾乎沒有其他派別，而且他的言論變得更極端及激進。

多年來，習封口批評者，關押維吾爾和其他少數民族的反抗者，加強對香港控制，並揚言必要時武統台灣。與此同時，他的宣傳機器建立了效法毛澤東風格的個人崇拜，在各個層面，習威脅壓制不服從黨的人。

而遭到習體制迫害的慘痛，1990年代移民澳洲的馮崇義曾親身體會。他說，2017年他回中國採訪若干懷抱民主自由理想的律師等人，於是遭到有關部門的拘審，秘密警察逮捕他，企圖阻止他離開中國。

所幸經澳洲府施壓一週後獲釋返澳。馮崇義說，習近平絕對是個像史達林、希特勒及毛澤東的獨裁者，把中國變成極權社會。

如今獨攬大權的習近平今後將如何？報導說，去年10月習近平藉由中共20大打破慣例繼續第3個任期，各方揣測他極可能抓權不放至終身。

黃淑琳說，他建立令人難以置信的強有力審查、宣傳和監視機制，習領導的中國已變得更加專制且封閉，比他剛掌權時的自由度更低，非常不幸，這就是中國繼續發展的方向。

倫敦大學（University of London）亞非學院中國研究院（China Institute at the School of Oriental and African Studies）院長曾銳生（Steve Tsang）說，習近平不僅影響中國，而且將影響所有人。

他說，無論是否喜歡他都得承認，「習近平將對我們的生活產生巨大的影響，中國現在與世界其他國家緊密融為一體，中國的變化——無論好壞都會影響到我們」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120131