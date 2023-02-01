江西官方2日將發布胡鑫宇命案新進展 央視直播

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（中央社台北1日電）針對爭議不斷的中國江西少年胡鑫宇命案，官媒央視新聞今天傍晚預告，江西省官方明天上午10時將舉行記者會，發布全案最新調查情況，並回答記者提問，央視新聞並將現場直播。

根據報導，2日上午的「胡某宇（胡鑫宇）事件新聞發布會」將在江西鉛山縣召開，與會的是江西省、上饒市、鉛山縣公安機關聯合工作專班及市縣相關部門。

年僅15歲、就讀高一的江西省上饒市鉛山縣少年胡鑫宇，2022年10月14日在校園內離奇消失在監視器範圍後宣告失蹤，各方搜尋未果。

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今年1月28日，鉛山一座糧庫的保全人員赫然在倉庫附近找到一具被指用鞋帶縊吊的遺骸，並發現錄音筆。當地警方調查後直指這是胡鑫宇的骸骨，距離失蹤已達106天。

由於案情疑點過多，包括胡鑫宇為何要前往位在深山裡的糧庫圍牆內自殺？當地警方先前號稱地毯式搜索，為何沒能找到胡鑫宇？失蹤期間學校仍因疫情而封控，胡鑫宇為何能出門？鞋帶如何能達成上吊自盡的目的？是否涉及拐賣後強摘器官情事？自殺為何要攜帶錄音筆等諸多疑團，目前仍未獲得較令中國民眾信服的答案。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120201