指借胡鑫宇案蹭熱度 中國稱已逮捕數名造謠者

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（中央社台北2日電）中國江西少年胡鑫宇命案疑點重重，在網路上流傳不少說法與猜測，官方今天舉行記者會正式定調為自殺事件及釋疑，並表示對於散布謠言行為依法處置，同時已逮捕數人。

中國網友高度關注的江西少年胡鑫宇命案謎團重重、猜測紛紛，江西省鉛山縣今天上午舉行記者會說明案件調查情形與回應問題，同時強調對於「惡意編造、傳播虛假資訊」的行為，依法處置。

綜合央視、中新社報導，江西省公安廳指導組組長胡滿松在記者會上表示，胡鑫宇失蹤以後，少數人為吸引關注、蹭熱度、引流牟利，惡意編造並傳播虛假資訊，炮製虛假影片，造成惡劣影響，擾亂社會秩序。

他表示，公安機關已掌握網路上「杜撰虛假事實」、「製作虛假場景」、「炮製虛假錄音」、「拼接監控影片」、「假冒事件當事人」等5大類、共120餘種虛假資訊。

他說，公安機關已對少數故意編造、傳播謠言的人員依法進行了打擊處理。其中有人拍攝威脅家屬私了的影片上傳網路，影響極其惡劣，檢察機關已依法逮捕。

此外，一對栗姓父子為了吸引粉絲、創造流量，杜撰因為替胡鑫宇事件發聲而使得家人遭威脅、親屬失蹤的虛假資訊，公安機關已依法對兩人進行行政處罰；另有人散布「胡鑫宇是被老師殺死」的謠言，公安機關已依法處置。

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胡滿松稱，「網路不是法外之地，造謠、傳謠將承擔法律責任」，虛假資訊的傳播不僅給當事人家屬帶來巨大傷害，並干擾公安機關正常調查和搜尋工作，同時誤導公眾認知及傳遞不良價值觀，挑唆對立、引發恐慌，嚴重擾亂社會秩序。

胡鑫宇案發生於去年10月14日，15歲、就讀高一的胡鑫宇在校園內離奇失蹤，各方搜尋未果；今年1月28日，鉛山一座糧庫保全人員赫然在倉庫附近找到一具被指用鞋帶縊吊的遺骸，隨後證實為胡鑫宇。由於案情疑點過多，因此引發關注，各種說法與猜測也甚囂塵上。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1120202