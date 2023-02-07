中國開放旅遊團首日 入出境人次創疫情以來新高

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中國6日開放出境旅遊團並全面恢復港澳人員往來的首日，入出境人員數量達到67.6萬人次，創疫情以來新高。圖為6日，四川成都，赴泰國普吉島旅遊的陸客在機場大廳合影。（中新社提供）中央社 112年2月7日

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（中央社台北7日電）中國昨天開放出境旅遊團並全面恢復港澳人員往來的首日，據官方通報，中國大陸入出境人員數量達到67.6萬人次，創疫情以來新高，恢復至疫前的36.6%。

中國國家移民管理局微信公眾號今天通報，隨著COVID-19感染「乙類乙管」後優化移民管理政策措施落實落地和2月6日大陸與港澳人員往來全面恢復，2月6日全國入出境人員數量達67.6萬人次，創疫情以來新高，較前一日成長32.8%，較「乙類乙管」政策實施前日均成長124.2%，為疫情前的36.6%。

據通報，大陸6日入出境67.6萬人次當中，毗鄰港澳陸地口岸出入境人員56.8萬人次，占當天入出境人員的84%，較前一日增長39.2%。

中新網報導，針對中國6日起試點恢復出境團隊旅遊業務，中國外交部發言人毛寧今天下午在外交部例行記者會表示，首批中國出境旅遊團已於6日抵達泰國、印尼、柬埔寨、新加坡、寮國與阿拉伯聯合大公國、埃及等試點國家，「各國都熱情歡迎中國遊客的到來」。

她聲稱，時隔3年，中國出境團隊遊按下「重啟鍵」，將重振全球旅遊市場，為世界經濟疫後回暖注入動力。

毛寧並稱，「寒冬有盡，春日可期」。隨著出境遊的逐步有序恢復，中方將持續強化與世界各國的人員往來和經濟交流，為全球經濟復甦注入更多信心與力量。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120207