海基會2/14召開臨時董事會 李大維接董事長

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（中央社記者李雅雯台北9日電）海峽交流基金會（海基會）預計將在2月14日召開臨時董事會，推選前總統府秘書長李大維接任董事長一職。

據先前內閣名單公布， 李大維 李大維小檔案 生日：1949年10月15日

學歷：美國維吉尼亞大學外交事務博士、碩士，國立台灣大學政治系

經歷：外交部部長、國安會秘書長、財團法人海峽交流基金會董事長、外交部政務次長、外交部北美司司長、駐歐盟兼駐比利時代表處代表、駐美國代表處代表、駐加拿大代表處代表、行政院新聞局局長 看更多 關閉 接任海基會董事長一職，陸委會副主委邱垂正與海基會副董事長兼祕書長詹志宏職務對調。

依據財團法人法和海基會章程等規定，必須召開董事會，完成相關法定程序後，海基會董事長人事案才能上任。董事會召開則應於會議10日前通知各董事及主管機關，不得以臨時動議提出。

相關人士告訴中央社記者，海基會臨時董事會預定將在2月14日召開，會上推選李大維為董事長，再由李大維任命秘書長，秘書長一職將由邱垂正接任，完成相關人事案法定程序。

據了解，詹志宏赴任後將擔任陸委會發言人職務。（編輯：楊昇儒）1120209