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中共官媒：近兩月在院新冠病亡逾8萬例

2023/2/15 12:36
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（中央社台北15日電）中共人民網統計中國疾控中心的數據報導，去年12月8日至本月9日，累計在院COVID-19感染相關死亡病例逾8萬人；今年以來，中國報告陽性人數及病亡人數呈波動下降趨勢。

報導說，統計中國疾病預防控制中心公布的數據，2022年12月8日至2023年2月9日，中國累計在院新冠感染相關死亡病例為8萬3150例。

據報導，在死亡病例中，COVID-19病毒感染導致因呼吸衰竭病亡共6631例，占比約7.97%；慢性疾病合併COVID-19病毒感染導致病情加重死亡7萬6519例，占比約92.02%。

在院感染死亡病例數於1月4日達到每日峰值4273例，隨後持續下降，本月6日降至102例。

報導並表示，去年12月9日以來，各省報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現「先增加後降低」趨勢，陽性人數在12月22日達到高峰的694萬人後波動下降，本月6日降至最低的9000人。

去年12月1日至本月6日，中國各地共報送1萬4515例本土病例新冠病毒基因組有效序列，全部為Omicron變異株，共有31個進化分支。主要流行株為BA.5.2.48，占比為60.9%；其次為BF.7.14，占28.3%。

此外，共發現重點關注的變異株13例，其中1例XBB.1、5例BQ.1.1、1例BQ.1.1.17、4例BQ.1.2和2例BQ.1.8。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1120215

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