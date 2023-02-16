農村百萬聘禮娶妻難 中共中央點名該整治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）中國政府日前公布的2023年「中央一號文件」點名農村「高價彩禮（聘禮）」的問題突出，官媒報導，農村結婚聘禮常見為人民幣20萬、30萬元（約新台幣88萬至132萬元），而男多女少的社會也推高了相關行情。

中國官方想改變高價聘禮的風俗已有多年，但有些地方的聘禮行情反而持續上升。

新華社報導，中部某縣的村民說，2、3年前當地聘禮一般是10多萬元，如今不少都是20萬元起步。江西北部的居民則說，聘禮10多年來從8.8萬元漲到18.8萬元，再到28.8萬元，如今一般都是38.8萬元。

從江西農村到省城打工的夏軍（化名）常被家裡催婚，他感嘆結婚太不容易，在當地，找對象一般要男方在縣城有房、有車，還要出筆聘禮，一般是28.8萬元。縣城買房頭期款約20萬元，裝修約15萬元，轎車10多萬元，加上28.8萬元彩禮，僅這些就需70多萬元。為了結婚，家人可能必須先借錢。

報導說，上百萬元的「天價彩禮」並不多見，但20萬、30萬元的彩禮確實較為常見。

高價聘禮衍生出一系列社會問題。有的人相親時先要談好聘禮，給了聘禮再開始交往，雙方後來沒走到一起，還會因為退還聘禮引發糾紛。

報導表示，高價聘禮背後有文化、經濟等原因。

有受訪者表示，女方要彩禮，「不是要多少錢而是要面子」。如果誰家沒收彩禮，往往被認為男方家庭困難或自家姑娘有缺陷。現實的狀況是，家庭條件困難的，往往要出更高彩禮才能娶到媳婦，家庭條件好的，很多人爭著把女兒嫁過去，彩禮反而可能不高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農村適婚青年「男多女少」也進一步抬高了彩禮。江西省宜春市高安市藍坊鎮魏家村村支書魏三忠說，村裡適婚青年中男性約占7成，娶妻難的問題很突出。

13日發布的「中共中央國務院關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見」中提到，推動各地因地制宜制定移風易俗規範，強化村規民約約束作用，黨員、幹部帶頭示範，扎實開展高價彩禮、大操大辦等重點領域突出問題專項治理，並推進農村喪葬習俗改革。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120216