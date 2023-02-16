宋濤見台灣媽祖宮廟代表 稱要促進兩岸心靈契合

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（中央社記者呂佳蓉北京16日電）中國大陸國台辦主任宋濤今天在北京會見台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤等人。宋濤說，要積極推動兩岸各領域交流合作，促進心靈契合。希望兩岸同胞多走動、常往來、增進理解、凝聚共識。

據中國台灣網報導，宋濤並稱，大陸對台方針政策堅定不移，「為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興的決心和意志始終如一」。

宋濤表示，媽祖文化是中華傳統文化的重要組成部分，也是中華文化在台灣根深葉茂的典型代表。中華文化是兩岸同胞的共同根脈，是維繫兩岸同胞民族感情的重要紐帶，要共同守護傳承、弘揚光大。

他又聲稱，「『台獨』勢力搞『去中國化』是數典忘祖，不得人心的」。

宋濤指出，新形勢下，恢復兩岸交流和人員正常往來是兩岸同胞的共同願望，也是兩岸關係發展的需要。要全面貫徹落實中共總書記習近平關於促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展的重要指示精神，積極推動兩岸各領域交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

他表示，希望兩岸同胞多走動、常往來，增進理解、凝聚共識，「共同開創祖國統一、民族復興的美好未來」。

據報導，鄭銘坤等台灣媽祖宮廟代表表示，今後將繼續促進台灣媽祖宮廟和基層民眾積極參與兩岸民間交流，「讓媽祖文化為增進同胞親情福祉、促進『兩岸一家親』、服務民族復興發揮更大作用」。

中共中央台辦、國務院台辦今年初又批准設立9個海峽兩岸交流基地，當中與廟宇相關的就占了大半。

陸委會此前回應，中共近年持續設立海峽兩岸交流基地，爭取台灣民眾文化與政治認同，建議陸方與其建設交流基地，不如以務實態度交流與對話。（編輯：楊昇儒）1120216