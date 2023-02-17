中國經濟疲弱消費不振 民間儲蓄增加額度創新高

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（中央社台北17日電）受北京當局防疫嚴封控加上房市低迷等因素衝擊，經濟疲弱消費不振，中國今年1月民間儲蓄額增加人民幣近7兆創歷史新高，金融業者分析，由於儲蓄風險低，以致民眾理財偏好存款。

中國媒體中國新聞網今天報導，據中國央行最新披露今年1月的金融數據，當月人民幣（下同）存款增加6兆8700億元（約新台幣30兆），其中住戶存款增加6兆2000億元，創歷史同期新高，同比增加7900億元。

中國央行「2022年第四季度城鎮儲戶問卷調查報告」顯示，中國民眾瘋儲蓄，去年第4季傾向於更多儲蓄的民眾佔61.8%，創統計以來最高。

為何儲蓄規模大增？中信證券首席經濟學家明明表示，超額儲蓄主要源於經濟大環境不景氣和疫情頻發消費不振，導致預防性儲蓄驟增。

其次是地產風險擴散後居民購房意願低迷，大筆資金回流至銀行，還有就是去年底銀行理財的贖回潮，導致民眾轉向低風險理財的意識高漲，使得資金回歸儲蓄。

長江證券研究報告指出，由流量估算，中國民眾可支配收入和消費支出的超額儲蓄，2020至2022年累計規模達1兆1000億元，並說疫情所導致的預防性儲蓄可能集中於2020年。

不過就存量而論，卻發現超額儲蓄主要集中於2022年，而且規模已攀升至7兆4000億元。

至於目前民眾超額儲蓄能否回歸銀行理財，明明分析，取決於多方面因素，包括儲蓄可能流向消費和不動產投資的規模，銀行理財產品對比低風險儲蓄的優勢何在，以及銀行理財及債券市場的獲利是否更佳等。

國民儲蓄毛額扣掉國內投資毛額的差額就是當年度的「超額儲蓄」，可反映資金閒置狀況；當超額儲蓄數字愈高，代表國內資金閒置情況愈嚴重。

中國不僅今年1月民間儲蓄額增加創新高，據中國人民銀行上月底公布的數據，去年家庭存款增加17兆8000億元，較2021年大增約80%，凸顯疫後大額消費恐仍低迷。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120217