為調查報導被定罪 香港記者成立新網媒「集誌社」續監督權貴

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曾因2019年元朗襲擊事件調查報導而被檢控定罪的前香港電台編導蔡玉玲，與他人聯合創辦新網媒「集誌社」。（圖取自facebook.com/thecollectivehongkong）

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（中央社台北20日電）曾因2019年元朗襲擊事件調查報導而被檢控定罪的前香港電台編導蔡玉玲，與他人聯合創辦新網媒「集誌社」，表示要在香港新聞自由崩壞的時代，在香港繼續監督權貴，深入報導關乎公眾利益的議題。

香港媒體環境自「港區國安法」實施後迅速惡化，蘋果日報、立場新聞等自由派媒體相繼倒下，不少香港新聞工作者轉為獨立記者，或在香港、海外創立網媒，包括追新聞、ReNews、棱角等，最新一個網媒是「集誌社」。

集誌社19日在其臉書發出創刊辭，指出「這是新聞自由崩壞的時代，也是新聞工作者尋覓出路的時代。」過去幾年有香港新聞工作者被捕、受審，也有傳媒機構結業，無國界記者去年公布世界新聞自由指數，香港排名由2020年的80名跌至2022年的148名。

創刊辭又提到，在資訊愈趨碎片化、社會聲音愈趨單一的新時代，讀者閱讀新聞的意欲降低，但新聞與大眾的生活、福祉、公眾利益攸關，新聞的專業需要承傳。

集誌社立足香港，以專業和公正態度，在地報導香港的人和事，監督權貴、深入求真。

集誌社由幾位資深和年輕傳媒工作者組成，深入跟進香港當下具公眾利益的議題、剖析焦點時事，為新媒體發展尋覓出路。

集誌社聯合創辦人之一的蔡玉玲於2020年仍任職香港電台節目「鏗鏘集」編導時，與其團隊製作2019年7月21日晚元朗白衣人襲擊事件的調查報導，當晚有大批穿著白衣的人在地鐵站內無差別攻擊市民。

蔡玉玲就當晚一部曾出現的車輛進行車牌查冊，事後她被當局檢控在使用查冊系統時作出虛假陳述，聲稱用以交通及運輸事宜，違反相關法例。

最終蔡玉玲被法庭裁定罪成，當時8個新聞工會及團體發表聯合聲明，指進行正常採訪工作被判違法，狠狠地摧毀香港僅餘的新聞自由；記者因履行職能，讓涉及公眾利益的資訊曝光，竟要負上刑責，是新聞界黑暗的一天。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120220