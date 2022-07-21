721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

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（中央社台北21日電）今天是香港721元朗事件三週年，曾為港台編導、現為獨立記者的蔡玉玲與其他香港記者近期在網路上發布「7.21未完的案」報導，持續追蹤該事件，希望香港人勿忘歷史。

2019年正值香港反送中運動期間，當年的7月21日，在新界元朗的地鐵站發生身著白衣的幫派分子手持武器、棍棒、藤條無差別襲擊香港市民，事件震驚國際社會。當中，港警未有積極處理，以及港府是否勾結黑幫，啟人疑竇。

據自由亞洲電台報導，在721元朗事件三週年前夕，已成為香港獨立記者的蔡玉玲與其他記者仍堅持報導真相，他們在19日設立Youtube頻道「HKIJ」，發布「7.21未完的案」報導。

影片總長約14分鐘，截至目前已有4.6萬人觀看，「HKIJ」則有近5000人訂閱。

影片訪問了3名在3年前721元朗的當事人，包含在元朗西鐵站因營救前立場新聞記者何桂藍而受攻擊的屯門街坊Galileo；下班途中被數10名白衣人圍毆至背脊「開花」的廚師蘇先生；以及冒險向記者提供當晚閉路電視片段的元朗商戶。

上述的受訪者說，現在處於威權統治下的香港，對追查當日的真相與公義深感渺茫。

「7.21未完的案」製作團隊稱，有受訪者表示，提供閉路電視片段後疑被跟蹤，曾惶惶不可終日，但從未後悔把證據公諸於世。這群追尋真相的人，有人迫於無奈離去，有人選擇留下，但無論走抑或留仍舊等待真相大白的一日。

自由亞洲電台的報導訪問了一名曾在當晚前往元朗事件現場的前記者阿海（化名）。阿海說，他一直關注港府與港警對721元朗事件的回應，然而官方的說法顛倒黑白、十分恐怖。

阿海表示，官方的版本是將原告變成被告，有一句話說歷史由勝利者寫，現在政府贏了，所以可以寫政府版本的歷史。「可能20年之後，還有人記得（721元朗事件）但已不會再有人再提，就像中國當年發生六四事件後一樣，大家都知道發生過甚麼事，但不能再說，不能再提」。

本身也是元朗居民的香港社會科學學者鍾劍華也表示，自己當晚也曾報警求助，但無法接通熱線。

他說，官方一天不對721事件展開獨立調查，還原真相，一天都不可能改變負面形象，挽回市民的信任，香港政府和民間也不可能有和解的一天。

721事件後，港警曾逮捕了一批攻擊反送中示威者的白衣人，依暴動罪和意圖傷害他人罪起訴他們，但也逮捕了一批示威者，同樣起訴他們參與暴動罪。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110721