深圳疫後復常 盼以體育活動助力經濟

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（中央社記者張謙香港20日電）經過3年疫困，中國深圳市正大步走向復常，今年上半年已安排了300多項體育活動或比賽，希望藉此助力經濟發展，並且似乎沒有為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的可能再度爆發作準備。

上月初，大陸與香港恢復通關，鄰近香港的深圳也迎來大批香港客在當地消費。

在與香港恢復通關後，深圳昨天舉行了馬拉松比賽，約有2萬人參加。這項比賽已因疫情而停辦了3年，是深圳疫情後首個大型體育比賽項目。

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另據深圳新聞網今天報導，深圳市文化廣電旅遊體育局近日發布，今年上半年，深圳舉辦的體育類活動專案有300餘項，包括本地和國際級比賽，比如2023年國際冰聯女子冰球世錦賽甲級A組比賽、國際象棋聯賽及中國網球巡迴賽等。

報導表示，上半年，深圳體育賽事市場全面復甦，而隨著各項品牌賽事、全民健身活動的全面展開，將有效激發全民健身熱情、促進體育消費，提振各方信心、助力經濟發展。（編輯：張淑伶）1120220