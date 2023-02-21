賀建奎爭議 港官員：高端人才申請不須報刑事紀錄

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（中央社記者張謙香港21日電）針對中國大陸基因編輯寶寶案主角賀建奎以高端人才身分獲批來港發展一事，香港相關官員今天表示，當前有關計畫不要求申請者填寫刑事紀錄。

賀建奎曾任職深圳南方科技大學副教授，2019年底，他因為非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，被深圳法院裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款。

賀建奎昨天在社群平台表示，他申請香港的「高端人才通行證計畫」已獲批，並表示「看好香港的未來」。由於他有刑事紀錄，港府批准他來港引起少許爭議。

勞工及福利局局長孫玉菡今天回應事件時向媒體說，現時相關計畫的申請人毋須填寫刑事犯罪紀錄，但當局會不時調整及檢視計畫的申請流程，包括申請者填寫的個人資料，有需要時會作出調整。

他表示，不會評論個案，但強調相關人才計畫由入境處處長最後把關，如果有任何申請涉及不實陳述或與事實不符，有關申請將會視作無效，已發出的簽註可被註銷；即使獲批簽註人士成功來港，在兩年後續證時，入境處也會再作檢視。

賀建奎在深圳南方科技大學任職時，於2018年對外宣布，其團隊透過基因編輯成功令一對雙胞胎出生後即擁有抵抗愛滋病的能力；這項研究在全球引發非議，既有技術層面，也有道德層面。

2019年底，賀建奎等3人因共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，被深圳法院裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款。

去年底，香港行政長官李家超在施政報告指出，過去兩年，香港勞動人口流失約14萬。

為此，他公布多項吸引外來人才的計畫，包括「高端人才通行證計畫」，為期兩年，申請資格包括過去一年年薪達港幣250萬元（約新台幣970萬元）或以上，以及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士。

這兩類人士可獲發為期2年的通行證來港發展，不設人數限額。

至於未符工作經驗要求但最近5年內畢業於全球百強大學的畢業生也可獲發通行證，每年上限1萬人。

孫玉菡上週曾表示，這項計畫推出約7週以來，申請者已超過1萬人，當局已批出7700宗申請。另據報導，申請者絕大部分來自大陸。（編輯：張淑伶）1120221