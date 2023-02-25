中國人行官員：2023經濟可望實現5%以上成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京25日電）中國央行貨幣政策委員會委員王一鳴昨天指出，中國經濟今年有望實現5%以上的成長，如果能夠加大改革開放的力度，政策落實到位，市場預期持續改善，實際的增速有望高於預期。

據中國證券時報等媒體報導，王一鳴在24日舉辦的第五屆全球財富管理論壇上作上述表示。王一鳴提及，要從四方面提振市場主體信心，包含提振企業信心、提振消費者信心、提振投資者信心，以及提振外資企業信心。

在提振消費者信心方面，他強調，要加快恢復和擴大消費。通過擴大公共服務支出提高受疫情影響較大的中低收入居民的消費能力，合理增加消費信貸，支持住房改善、新能源汽車等消費。

王一鳴進一步指出，房地產對居民消費有重要影響，目前金融部門在供給端加大對優質房企的融資支持十分必要。要因城施策，支持剛性和改善性住房需求，研究頒布鬆綁需求端限制的措施，降低抵押貸款利率，促進房地產市場銷售回升。

同時，要延長新能源車購稅優惠，加大對新市民的金融支持等。

中國去年因嚴厲的清零政策，全年經濟成長率僅3%。中國全國人大、政協「兩會」將於3月舉行，屆時會公布今年經濟成長目標。此前，官方智庫中國社科院綜合各方情況預估，2023年的GDP增速可能在5.0%左右。（編輯：周慧盈）1120225