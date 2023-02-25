理大衝突 8人涉油麻地暴動判刑3年半至4年9月

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（中央社台北25日電）港媒報導，2019年反送中運動期間，香港理工大學衝突事件中有213人被捕，其中1起案件11名被告中有6人承認暴動罪，2人經審訊後定罪，8人今天在區域法院分別被判監禁3年半至4年9個月。

官方香港電台今天報導，2019年理大衝突事件中，有示威者發起行動試圖分散警力或營救其他示威者，警方當晚在油麻地以暴動罪拘捕213人，分為17起案件處理。

其中1起的11名被告中，有6人承認暴動罪，2人經審訊後定罪，8人在區域法院分別被判監禁3年半至4年9個月，案中餘下的3人潛逃。

暫委法官葉啓亮判刑時說，本暴動案是最大規模的社會事件之一，發生在人煙稠密的地方，對公眾造成滋擾，令附近居民擔心人身安全，使主要道路受阻。事件加深不同政見人士的分歧，破壞警民關係。示威者針對警方作出暴力行為，更是挑戰法治，案情嚴重。

他並認為，暴動有相當預謀和一定計畫，案發時2000名示威者築成防線，與警方對峙及投擲雜物、磚頭等，更在1小時內投擲至少251枚汽油彈，暴力情況如同小型戰場。

報導說，警方東九龍總區公眾活動調查組主管、高級督察潘崇禮在庭外見媒體時表示，213名被捕者中，已有68人被法庭裁定暴動罪成，其餘正等候審訊或裁決。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1120225