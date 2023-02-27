日本男子遭中方拘押3年半 依間諜罪重判12年

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（中央社台北27日電）日本外務省相關人士日前透露，2019年7月在湖南長沙被拘押逾3年半的一名日本男子，今年2月8日被依「間諜行為」罪被重判有期徒刑12年，但判決書中並未明確說明涉及「間諜行為」的細節。

日本經濟新聞中文網報導，相關人士透露，這名50餘歲的日本男子當時是被中國國家安全部門拘押，並被控違反中國「反間諜法」而遭起訴，日前由長沙市中級人民法院作出判決。

據透露，這名日本男性在這次判決後，依法仍可上訴。依中國司法的「四級二審」制度推斷，他是在一審被判處12年有期徒刑。

報導指出，日本政府針對此案一直與中國方面交涉，要求儘快釋放這名男性，並確保司法程序的透明性等。

中國2014年實施「反間諜法」以後，加強了對包括外國人在內的社會監管。到目前為止，至少已有16名日本人因涉嫌間諜行為而被中國扣留。

根據報導，包括上述的日本男子在內，16人中的大部分已被判刑。但目前並不清楚是因為什麼樣的行為被中方定罪。（編輯：邱國強/張淑伶）1120227