中國媒體大幅報導房市回暖 財經學者戳破假象

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（中央社台北1日電）近來中國媒體爭相報導中國房市回暖，另有若干地產研究機構更發布「復甦在望」的報告。但中國財經學者賀江兵駁斥說，中國房價沒回升，連交易量都沒有，怎麼可能回暖？

德國之聲（Deutsche Welle）2月28日刊登專訪賀江兵談當前中國房市的報導。

對於中國媒體與研究機構釋放房市回暖的消息，賀江兵說，他不認同這種說法，而是根本沒有回暖的跡象。據住建部近期發布的調查，中國有6億棟房屋，9成在農村，10%在城鎮。

他說，城鎮的房屋，一棟可能就幾十套房，以總量而論，中國的房子根本就過剩，可住上30、40億人完全沒問題。而且中國房價普遍偏高，總市值約60兆美元（約新台幣1837兆），是美國的兩倍多，可見泡沫非常大。

賀江兵表示，現在經濟不好，過去3年的動態清零、防疫使經濟停擺，地方財政斷流，民眾對未來的預期也不好，哪有可能突然回暖？各地的房價，特別是二三線城市，房價沒有回升，連交易量都沒有，怎麼可能回暖？

分析造成中國房市復甦脆弱的原因，他說，主因還是在於宏觀經濟的風險，包括疫情有沒有反復，當局是否無差別對待民企與國企，偏偏民企是承作房地產的主力，這就存在著風險。

賀江兵指出，另一個不確定因素就是人口負成長，中國人口第一大國的地位馬上要被印度取代，人口發展到了拐點後，高齡化越來越嚴重，這是非常明顯的，如此對房子的需求就會減少。

他說，就業情況也是影響房市與房價的不確定因素，分析官方去年公佈的數據可知，消費逐漸萎縮，因疫情3年耗盡地方財政，地方政府也沒錢投資，各地都非常吃緊，所以地方財政主導的投資也不大可能。

賀江兵表示，又因俄烏戰爭導致中國國際關係惡化，還有2018年以來的中美貿易戰更使得兩國緊張加劇，凡此種種造成的衝擊已蔓延至各個領域，看來今年中國的出口也將大幅萎縮。

他說，若干產業鏈外移，最明顯的就是蘋果帶走10多家廠商，其中包括富士康。產業鏈轉移勢必造成中國大規模失業及就業更難，如此民眾收入減少、地方財政收入減少、失業增加，更別指望買房子了。

儘管北京當局相繼釋放振興房市的利多，但賀江兵指出，效果不是很明顯，因恆大危機之後，其他房企也面臨資金鏈斷裂、爆雷的危險。

他說，現在雖允許房企再融資、貸款或提供他們信託，但想必這些業者不會拿著到手的資金圈地買地，而是先償還自家緊急債務與解決現金流的問題，開發商比民眾更早知道房價可能會跌，既然如此拿地幹嘛？

賀江兵指出，他對中國房市並不看好，雖然很多專家認為今年會房價將回穩甚至上漲，但走跌的壓力更大。（編輯：曹宇帆/邱國強）1120301