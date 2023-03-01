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FCCC報告：2022年外媒在中國採訪遭騷擾和監視

2023/3/1 17:22
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（中央社北京1日綜合外電報導）北京「駐華外國記者協會」（FCCC）今天表示，2022年在中國的外國媒體經歷了嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情管制、廣泛的騷擾和持續監視。

法新社報導，駐華外國記者協會在年度報告中表示，儘管「按中國標準並無健康風險」，但去年仍有近一半的駐華外國記者被以健康和安全理由，要求離開或拒絕進入某處。

近半記者表示，智慧型手機「健康碼」的問題讓他們在去年的某個時候無法旅行。

近40%受訪者表示，至少一名他們的消息人士因與外媒交談而受到騷擾、拘留、訊問或遭受其他負面後果；而45%受訪者表示中國同事也受到類似的官方壓力。

在去年大部分時間裡，中國採取嚴格防疫措施，限制入境中國和到境內各地的旅行，同時也實施長時間的隔離和大規模的篩檢制度。北京去年12月突然取消這項政策。

報告指出：「一系列國家限制、持續的數位監控以及對中國同事和消息人士的持續騷擾，意味中國真正的新聞自由面臨的既有挑戰依然存在。」

這份報告是針對駐華外國記者協會166個成員中的102人訪調得到的結果，他們來自30個國家和地區的新聞機構。

根據無國界記者組織（Reporters Without Borders）發布的2022年「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index），中國在180個國家與地區中排名第175。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1120301

#中國
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#法新社
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