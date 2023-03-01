開放兩岸旅遊 李嘉斌：台旅會準備好了

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（中央社記者呂佳蓉北京1日電）台旅會北京辦事處主任李嘉斌今天表示，台旅會最近跟各省組團社互動，聽到期盼兩岸能恢復正常交流交往的聲音，今年度應該有機會看到政策開放，而台旅會已經準備好了。

由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會北京辦事處、台灣貿易中心、度小月和鼎泰豐共同主辦的「真的很台味兒」活動今天下午在北京舉行，數十名大陸美食網紅、美食家和美食達人及媒體參加。

李嘉斌致詞時指出，今天是台旅會「試水溫」的動作。最近很多公會、協會與團體到大陸拜訪，台旅會也跟各省組團社互動，聽到他們期盼兩岸恢復正常交流與交往的聲音，包含航空公司與旅遊業者，都很期望這個門可以趕快打開。

他接著說，「應該今年度是可以有機會看到這樣的政策開放（兩岸旅遊）」。

李嘉斌也呼籲，在政策開放的初期，要提升旅遊資訊、旅遊安全與品質、旅遊產品等把關。而「台旅會已經準備好了」，隨時會把大陸的朋友邀請到台灣去旅遊，台灣朋友也可到大陸走走看看。兩岸正常交流交往應該是最好的發展方向。

對於交通部長王國材日前提出今年吸引陸客100萬人赴台的目標，李嘉斌表示，「台旅會將全力衝刺，目前已積極和組團社、航空公司積極互動，只要一開放，就能把陸客送到台灣去」。

現場參與的大陸網紅「陳達琳Linda」表示，從以前就一直想去台灣旅遊，這一次能透過宣傳活動品嚐到台式美食風味，更讓她希望去台灣旅遊和品嚐在地小吃的想法能早日成真，希望兩岸旅遊能早日開放。

活動安排鼎泰豐廚師林金安、詹志銘和度小月廚師李闖資深專業廚師分別介紹小籠包、松糕、刈包、牛肉麵、鮮肉粽、擔仔麵、塔香三杯雞、鳳梨油條蝦球、花生米血糕、台式菜脯蛋等台式風味菜品的特色和製作烹調方式，讓參與者感受濃濃的台灣味道。

另外，現場有10多名參與者親自體驗如何包出鼎泰豐著名18摺小籠包，增加活動趣味。（編輯：邱國強）1110301