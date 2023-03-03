北京當局已放棄清零 內蒙擬斥鉅資建方艙被罵翻

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（中央社台北3日電）北京當局已放棄嚴封控防疫的清零政策，但內蒙呼和浩特市上月27日卻公告，擬斥資人民幣（下同）近8000萬元（約新台幣3億5500萬元）闢建方艙醫院，遭批「孩子死了才來了奶」。

據中國搜狐新聞昨天報導，呼和浩特市公共資源交易服務平台2月27日發布「呼和浩特市永久方艙醫院建設項目（施工標段）」招標公告，招標人註明是呼和浩特市衛健委，工程計畫總投資額7996萬4600元。

預計這棟方艙落成後將占地1萬5375.16平方公尺，可容納868張床，對於各方質疑，呼和浩特市衛健委稱這是正常招標公告。

報導說，即使招投標程序正常，但當前中國防疫已恢復乙類乙管等級，卻仍舊砸大錢建永久方艙顯然不正常，可見官方回應沒有說服力。

報導指出，另細究這項工程計畫，這棟方艙從去年6月起建預計今年底完工，即使預定施工期「不幸」遭遇嘎然而止的解封，呼和浩特市卻沒選擇喊卡而繼續執行到底。

報導說，回顧疫情爆發之初，武漢短短10天之內就蓋好占地3萬4000平方公尺、可容納1000張床位的火神山方艙醫院，廣州去年落成可容納24萬張床位的超級永久方艙，工期也不過數月。

報導指出，為什麼呼和浩特的方艙延宕這麼久，最後被罵仍執意公告，決策拍板的內情頗耐人尋味，無怪乎被網友反譏：「孩子死了才來了奶。」

此外，去年11月底，山東省宣布將陸續投資超過人民幣230億元興建永久性方艙醫院，其中150億元由發行專項債籌募，完工後約可提供20萬張床位。

當時全球各地已陸續解封，中國也因頒布優化防疫措施20條，一般預料解封在望，但山東省卻反其道而行遭到非議。

12月5日也就是中國當局於7日宣布放寬防疫管制的「新十條」前夕，推特帳號「李老師不是你老師」上傳朋友圈截圖指出，山東今晚（5日）開始，停止所有方艙隔離點的工程。

之後不少網友陸續在推特轉發山東方艙醫院被拆光成廢墟的圖文，痛批當局浪費納稅人的血汗錢。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120303