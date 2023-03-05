印度版玉山論壇 討論中國對台動武可能性

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（中央社記者林行健新德里5日專電）印度版玉山論壇討論中國對台動武的可能性，斯洛維尼亞前總統圖克認為，兩岸衝突並非無可避免，各界應多思考和平解決歧見的辦法；德國國會議員貝葉則提醒，台灣應做好充分因應的準備。

印度外交部與新德里智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）合辦的「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）2日至4日在新德里舉行，今年已邁入第8屆。

昨天下午在主題「戰略難題：龍在台灣海峽的兵力運用」（The Strategic Poser: Dragon's Manoeuver in the Taiwan Strait）的場次，主持人詢問與談人對中國武力攻台可能性與時間表的看法。

圖克（Danilo Türk）建議，勿一味從中國會攻台的角度來思考事情，因為海峽兩岸衝突並非無可避免，各界應多思考和平解決歧見的辦法，比如摒棄冷戰思維、管理戰略競爭、增加各領域合作等。

德國聯邦議院（Bundestag）議員貝葉（Peter Beyer）則說，他同意和平解決歧見，但中國正積極進行攻台準備，台灣必須做好充分因應措施。

他說：「時間表？我不知道。但它肯定會在未來2至5年間發生。」

貝葉坦承，德國軍力有限，難以在台灣海峽進行軍事干預，但仍透過派軍艦到南海巡航，展現對台灣及其他理念相同國家的支持。他建議德國政府繼續這樣的作法，並派遣國會議員及商業考察團訪問台灣。

瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）認為，台灣海峽是繁忙的國際貿易航道，兩岸若發生戰事，全球貿易將大受衝擊，高度依賴進口的中國也將身受其害，中國領導層若無充分準備，不會貿然出手。

問及若中國攻台瑞典會有何反應，畢爾德認為，瑞典的反應將與歐洲一致，而歐洲的反應將與美國一致；但若是美國採取軍事回應，歐洲的參與程度則可能有限。

印度前駐日本大使奇諾（Sujan Chinoy）則援引中國共產黨2017年提出的「兩個一百年」政策目標，推測中國的「統一」時間表會在2049年，但他質疑中國是否做得到，因為中國一旦遭到國際制裁及孤立，經濟發展勢將脫軌。

奇諾認為，如果中國對台出兵，美國、日本甚至澳洲都將基於貿易及自身安全考量而直接介入。

香格里拉安全對話亞太安全問題高級研究員郭晨熹（Lynn Kuok）說，中國是否攻台需視軍事能力與意圖而定，台灣宣布獨立、美國高層官員訪台、通過挺台法案等都可能成為中國攻台的理由。

國家安全會議副秘書長徐斯儉、國防安全研究院學者沈明室、立法委員范雲等9人近日造訪印度，參加「瑞辛納對話」。（編輯：郭中翰）1120305