中國工信部長：2023要穩住重點產業 加速研發6G

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（中央社台北5日電）中國工信部長金壯龍今天在全國人大會議受訪時說，中國今年工業經濟發展要抓好的工作中，首先是促進重點行業成長，電子、汽車、鋼鐵、有色金屬、石化等業要「千方百計、想方設法」穩住。

金壯龍並表示，中國政府已支持產業界組建了代號「IMT-2030推進組」的6G推進組，已在開展工作。要發揮超大規模市場優勢和產業體系完備的優勢，產學研用集中發力，加強國際合作，加快6G研發。

中國14屆全國人大第一次會議5日上午開幕。澎湃新聞報導，金壯龍在大會安排的「部長通道」接受媒體採訪時，作上述表示。

金壯龍說，今年1、2月中國製造業採購經理指數（PMI）都在50以上，說明製造業處於「景氣」區間。從企業用電、用工、物流等指標分析，中國工業處於「回升向好」態勢。

他提到，今年中國工業經濟發展要抓好以下幾項工作。一是促進重點行業成長。中國工業有一部分行業規模比較大，占GDP比重1%以上，包括電子、汽車、鋼鐵、有色金屬、石化等行業。這些行業對「穩增長」十分重要，要「千方百計、想方設法」穩住這些行業。

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二是加大投資。「十四五」系列規劃已部署很多重大工程、重大項目，要實施好，形成更多實物工作量；推進產融結合，鼓勵金融機構、資本市場加大對製造業的支持力度；做好外資項目的服務和保障，鼓勵外資擴大在中國投資。

三是擴大消費。首先要穩住「新能源汽車」大宗消費，同時繼續開展智慧型家電、綠色建材下鄉活動。四是發揮地方積極性，包括支持東部地區加快發展先進製造業，鞏固提升出口優勢；支持中西部地區積極承接產業轉移，打造新的「增長極」（亮點）；支持東北地區加快傳統產業改造升級，發展戰略性新興產業。同時發揮京津冀、長三角、粵港澳大灣區等協同效應。（編輯：邱國強/李雅雯）1120305