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鄭柵潔接發改委其餘內閣未動 港媒：機改後調整

2023/3/12 12:45
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（中央社記者呂佳蓉、吳柏緯北京12日電）中國14屆人大一次會議第五次全體會議今天上午舉行，並選任國務院26個部委機構人選。在對內機構方面，除安徽省委書記鄭柵潔接替何立峰任發改委主任外，其他原封不動。

根據港媒星島日報消息，「內閣部長將主持完成機構改革之後才調整」。

中國近來在換屆兩會時，都會進行黨和國家機構的改革。在兩會期間，會公布涉及國務院的機構改革，兩會結束後完整的黨和國家機構改革才會浮上檯面。

這次的機構改革，現今只確定涉及金融機構與國家數據機構方面的調整。

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根據公布的部委機構人選，如中國人民銀行行長易綱等人皆續任，因未入選20大中央委員或是以部級65歲為退休年齡，本被預期相關職務會易人。

另外，如工業和資訊化部部長金壯龍、國家民族事務委員會主任潘岳、民政部部長唐登杰、人力資源和社會保障部部長王曉萍、自然資源部部長王廣華、住房和城鄉建設部部長倪虹、退役軍人事務部部長裴金佳、應急管理部部長王祥喜、國安部部長陳一新、公安部部長王小洪等人，在去年才調動到現任職位。（編輯：陳沛冰）1120312

#鄭柵潔
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金壯龍
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