中國重罰德勤9億元 暫停北京分所經營3個月

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（中央社台北17日電）中國今天重罰全球四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte），暫停其北京分所經營業務3個月，罰款人民幣2.12億元（約新台幣9.3億元），吊銷2名德勤會計師證書，另有12人遭到行政處罰。

中國財政部17日公告稱，這是因為德勤在2014年至2019年間對中國華融資產管理股份有限公司的審計工作中存在「嚴重審計缺陷」。

華融是中央企業，中國財政部是最大股東。華融原本是處置不良資產的公司，如今淪為高風險公司。2020年，華融歸於股東的淨虧損高達1029.03億元，主因是前董事長賴小民主政期間激進經營、無序擴張。

賴小民被控巨貪17.88億餘元，創下中國貪腐新紀錄，2021年1月已被執行死刑。

中國財政部公告指，德勤未充分關注華融多項經濟業務實質，未穿透審計底層資產真實狀況，對重大投資事項忽略審批合規性，對已識別的異常交易未恰當發表審計意見，未能客觀評價企業資產狀況，未能準確評估預期信用損失模型參數的合理性，在提供審計服務期間，未保持職業懷疑態度，未有效執行必要的審計程式，未獲取充分適當的審計證據，「存在嚴重審計缺陷」。

根據公告，中國財政部2021年起對華融會計訊息品質及其審計機構德勤執業展開檢查。成立專項檢查組，對華融和德勤分別展開現場檢查，問詢訪談相關人員，查閱複製相關資料，廣泛調查取證，向華融、德勤徵求檢查意見，對檢查發現問題進行了數次集中審理和專家論證。2023年2月24日至3月6日，據當事人申請，依法對德勤組織了聽證會。

公告顯示，德勤總所遭到警告，德勤北京分所被暫停經營業務3個月；沒收德勤北京分所違法所得並處罰款總額2億1190.44萬元，德勤總所承擔連帶責任。

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另外，對德勤相關審計報告的簽字註冊會計師景某某等2名責任人，給予吊銷註冊會計師證書的行政處罰；對馬某某等3名責任人給予暫停執行業務1年的行政處罰；對牛某某等3名責任人給予暫停執行業務6個月的行政處罰；對宗某等6名責任人給予警告的行政處罰。

公告表示，上述處罰決定，當事人有提起行政覆議或行政訴訟的權利，但行政覆議或行政訴訟期間，處罰決定不停止執行。（編輯：楊昇儒）1120317