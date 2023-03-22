官媒：中美經貿依賴程度高 需合作不能一味對抗

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（中央社記者李雅雯台北22日電）美國財政部長葉倫、商務部長雷蒙多可能訪中。中國官媒環球時報今表示，中美經貿相互依賴程度很高，這一客觀事實說明，中、美需要合作，美方不能一味地尋求競爭對抗。

華府與北京正討論葉倫（Janet Yellen）、雷蒙多（Gina Raimondo）可能訪問中國相關事宜；倘若成行，這將是中美關係由於2月「氣球事件」急轉直下以來，雙方最高階層官員訪問。

環球時報22日於官網首頁連刊兩文呼應這個醞釀中的出訪，直指美中貿易戰害人又傷己，「早該結束了」，中、美需要合作，不是一味地尋求競爭對抗。

環球時報引述中國外交學院國際關係研究所教授李海東意見指出，白宮表態明顯，美方確實有派葉倫、雷蒙多訪中意願，中美雙方經貿團隊很可能已在協調中，「中美雙方經貿領域的可合作空間很大，而且美方對華有非常大的市場需求」。

美國商務部2月7日發布資料顯示，2022年美國和中國貨物貿易總額達6906億美元。李海東說，經貿是中美關係壓艙石，中美經貿相互依賴程度很高，這是一個客觀現實；基於這個現實，中美間需要合作，美方不能一味尋求競爭對抗。

他說，美方對中政策一貫地傾向於將經貿問題武器化、地緣政治化，這使得中美經貿領域關係不順暢。

環球時報同時另刊「中國學者致美國白宮的公開信：該結束了！這場害人傷己的貿易戰」一文，由復旦大學美國研究中心副主任、教授宋國友撰寫。

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宋國友表示，美國總統拜登（Joe Biden）上任後，延續前總統川普（Donald Trump）作法，美國對中發動貿易戰迄今持續整整5年；5年來，美國政府希望藉由對中國採高關稅以改變對中貿易逆差意圖完全落空。

宋國友強調，中美經貿發展有旺盛活力和韌性，兩國間如此規模的經貿關係是全球分工下的正常結果，華盛頓不應感到恐懼，這也能為中美兩國民眾帶來更大福祉，「這場害人傷己的貿易戰爭已經毫無意義地延宕了5年，早該結束了」。（編輯：張淑伶）1120322