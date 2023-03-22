雲南缺水限電 還得輸電給廣東

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（中央社台北22日電）中國水力發電大省雲南因為飽受缺水之苦，2月下旬祭出史上最嚴的工業限電。據陸媒報導，雲南現在自身缺電，卻仍需執行「西電東送」的協議架構，輸出近4成發電量給製造大省廣東。

繼2022年9月兩輪限電後，雲南近期再傳缺水限電，而且這一次限電要求更高，下令工廠減少40%的運行產能，已經嚴重衝擊電解鋁等當地高耗能產業。

雲南氣象台21日通報，今年以來（截至3月20日）雲南平均降雨量為19.8毫米，較歷史同期偏少33.6毫米，偏少62.9%，為近5年來降雨最少年份。

中國新聞周刊今天報導，雲南電力結構較為單一，水電占比接近8成。各流域來水多寡，直接決定水電發電能力，可謂「靠天吃飯」。

而且，雲南乾溼季節分明，冬春季節為乾季，降雨僅占全年15%，尤其是春季氣溫升高，蒸發量加大之時，極易發生乾旱；枯水期水電出力通常不足50%。

報導提到，從近兩年中國氣象局發布的「中國氣候變化藍皮書」來看，中國大陸降雨變化區域間差異明顯，其中西南地區東部和南部年降雨量呈減少趨勢。「中國主要雨帶北移」似乎正在發生，而這對雲南來說，不是好消息。

北京大學能源研究院特聘副研究員李想指出，水電季節性較強，通常情況是枯水期偶爾缺電，豐水期甚至「棄水」。但近兩年，雲南、四川等西南水電大省來水異常，枯水期和豐水期缺電頻率都在變高。水電面臨的問題從「送不出去」變為「發不出來」。

華北電力大學經濟與管理學院教授袁家海指出，西南水電大省在未來很長一段時間內將面臨嚴峻的電力安全考驗。他特別提到，需要提前計畫水電的本地消納與外送電規模，與江蘇、廣東等地共同協商送受電量，盡力爭取本地留存電量。

據報導，雲南是「西電東送」大省，近幾年，外送電量中有約9成送至廣東。2022年，雲南「西電東送」電量完成1436.48億千瓦時，占雲南電網發電量的38%，以完成架構協議計畫為主。

尷尬的是，作為「西電東送」的主要送出省分，今年雲南即使自身缺電，也需執行在省間協議架構下的外送電量。

李想指出，建設跨省特高壓線路是為了支持「西電東送」，送電方向、時間、電量都是確定的，比較剛性，受到長期購電協議的約束而非即時市場價格機制的引導。

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袁家海也指出，西南水電大省用電負荷的提升，水電發電能力下降，棄水問題已經成為歷史。考慮雲南發展需求和資源的開發限制條件，需要適當更改大型水電站的外送電協議。但從發展全域來考量，重新協商阻力較大、增加的留存電量有限。

他認為，西南水電大省已經進入了「缺電」週期。從宏觀調控角度來看，為保障社會生產生活的用能安全，要從嚴把控高耗能項目的審批。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120322