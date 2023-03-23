學者顏寧任深圳灣實驗室主任 助力中國科研發展

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（中央社台北23日電）中國知名科學家顏寧去年11月宣布離開美國普林斯頓大學教職，回國出任深圳醫學科學院創始院長後，近日又獲聘為深圳灣實驗室主任，這是當地建設綜合性國家科學中心的重大戰略部署。

據南方報業集團app（應用程式）報導，日前，經深圳市委人才工作領導小組推薦、廣東省科技領導小組同意，深圳灣實驗室建設發展協調小組審定，聘任顏寧為深圳灣實驗室主任。

22日上午，深圳灣實驗室召開員工大會。顏寧表示，她願與實驗室全體員工以及關心實驗室發展的各界友人一起，群策群力，攻堅克難，為建設國際一流科研機構而奮鬥。

據其官網介紹，深圳灣實驗室（生命信息與生物醫藥廣東省實驗室）是廣東省、深圳市建設粵港澳國際科技創新中心和綜合性國家科學中心的重大戰略部署。以協同攻克生命健康重大科學難題為導向，以腫瘤、代謝與心血管、神經退行性、傳染性等重大疾病的預防、診斷和治療為焦點，開展疾病機理、生命信息、創新藥物、醫學成像等領域研究。

去年11月1日，顏寧宣布將辭去普林斯頓大學教職，出任深圳醫學科學院創始院長。12月10日，深圳醫學科學院（籌）揭牌，顏寧獲發聘書，出任院長。

在美國以出口管制限制中國科技發展，並在學界尋找「中國間諜」、防止智慧財產權被中國盜取的大背景下，顏寧高調宣布全職返國，在當時曾引發媒體熱議。

顏寧是結構生物學家，2007年，未滿30歲時即任北京清華大學教授、博士生導師，成為清華最年輕教授。2017年5月，她受聘為普林斯頓大學分子生物系終身講席教授，2019年4月當選為美國國家科學院外籍院士，2021年4月當選為美國藝術與科學院外籍院士。

除了顏寧，另一名知名華人生物學者付向東也在去年底離開生活了40年的美國，有報導稱他是「被迫辭職」回到中國。

付向東是RNA生物學的國際領軍人物、前加州大學聖地亞哥分校（UCSD）細胞與分子醫學傑出教授，他已於今年初全職回國加入位於浙江杭州的西湖大學，擔任RNA生物學與再生醫學講席教授。

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港媒香港01今天報導，付向東辭職回國的原因，與美國的「中國行動計劃」有關，這個計畫由美國司法部國家安全司負責實施，稱「旨在全面消除中國間諜、防止美國科技被中國盜竊」。

美國政府對付向東進行調查了一年多，認為他和中國學界關係密切，並在2020年2月通知付向東，禁止其之後的4年內接受任何美國國立衛生研究院的資助。此後，付向東所任職的加州大學聖地亞哥分校同樣認定他違反了「承諾衝突」，對其予以停職，他不得不離開任教的學校。（編輯：張淑伶）1120323